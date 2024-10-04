Lada Niva Sport испытывают на дорогах Северного Кавказа

Специалисты сообщают, что инженеры подразделения Lada Sport приступили к изготовлению кузовов для будущей модели. Причем их будут собирать на том же участке, где делают стандартные «Нивы». Для этого на территории предприятия запустили отдельный сварочный пост, на котором рабочие оснащают кузова усилителями и кронштейнами для установки иного двигателя, отдача которого должна составить 122 лошадиные силы. Ожидается, что в день специалисты будут выпускать от двух до четырех спортивных внедорожников.