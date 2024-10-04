Lada Niva Sport испытывают на дорогах Северного Кавказа

Lada Niva Sport испытывают на дорогах Северного КавказаВероятно, на тесты вывели будущую спецверсию модели
Судя по фотографиям, испытываемая «Нива» оснащена дополнительным оборудованием, которое войдет в список опций спортивной версии модели. Внедорожник укомплектован новым бампером с дополнительной оптикой, оригинальными колесными дисками, а также шноркелем и экспедиционным багажником на крыше. При этом оранжевый цвет кузова, дополненный черным декором и графикой, может свидетельствовать об особой версии Niva Sport
Специалисты сообщают, что инженеры подразделения Lada Sport приступили к изготовлению кузовов для будущей модели. Причем их будут собирать на том же участке, где делают стандартные «Нивы». Для этого на территории предприятия запустили отдельный сварочный пост, на котором рабочие оснащают кузова усилителями и кронштейнами для установки иного двигателя, отдача которого должна составить 122 лошадиные силы. Ожидается, что в день специалисты будут выпускать от двух до четырех спортивных внедорожников.
В начале июле стала известна ориентировочная стоимость Lada Niva Sport. Инсайдеры тогда сообщили, что модифицированный внедорожник будет стоить около 2,5 миллиона рублей.