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Опубликовано 04 октября 2024, 17:01
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Lada Niva Sport испытывают на дорогах Северного Кавказа

Вероятно, на тесты вывели будущую спецверсию модели
Прототип Lada Niva Sport проверили высокогорьем Кавказа. Об этом сообщил глава подразделения Lada Sport Владислав Незванкин, опубликовав фотографии с автомобилем, окрашенным в оранжевый цвет, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». При этом сообщество Avtograd News считает, что инженеры уже приступили к опытной сварке кузовов для модифицированного внедорожника.
Lada Niva Sport испытывают на дорогах Северного Кавказа
© Влад Незванкин
Анастасия Мельник

Судя по фотографиям, испытываемая «Нива» оснащена дополнительным оборудованием, которое войдет в список опций спортивной версии модели. Внедорожник укомплектован новым бампером с дополнительной оптикой, оригинальными колесными дисками, а также шноркелем и экспедиционным багажником на крыше. При этом оранжевый цвет кузова, дополненный черным декором и графикой, может свидетельствовать об особой версии Niva Sport

Lada Niva Sport испытывают на дорогах Северного Кавказа

© Влад Незванкин

Специалисты сообщают, что инженеры подразделения Lada Sport приступили к изготовлению кузовов для будущей модели. Причем их будут собирать на том же участке, где делают стандартные «Нивы». Для этого на территории предприятия запустили отдельный сварочный пост, на котором рабочие оснащают кузова усилителями и кронштейнами для установки иного двигателя, отдача которого должна составить 122 лошадиные силы. Ожидается, что в день специалисты будут выпускать от двух до четырех спортивных внедорожников.

В начале июле стала известна ориентировочная стоимость Lada Niva Sport. Инсайдеры тогда сообщили, что модифицированный внедорожник будет стоить около 2,5 миллиона рублей.