Электрическая Lada Niva Travel: появились первые фотографии

Еще в конце 2023 года «Мотору» стало известно о том, что АвтоВАЗ работает над прототипом e-Niva, унифицированным с e-Lagrus. Тогда же сообщалось, что батарею в электрокаре разместили вместо топливного бака, а электромотор и управляющую электронику — под капотом. Тогда же глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что «успех электромобилей Lada будет зависеть от спроса и господдержки».