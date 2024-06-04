АвтоВАЗ начал собирать Lada Niva Travel с сервисами «Яндекса»

В пресс-службе Lada отмечают, что мультимедийная система базируется на операционной платформе Android, она умеет обновляться «по воздуху», а виджеты интуитивно понятны владельцам смартфонов. Процессор стал в 10 раз производительнее, а оперативная память увеличена в восемь раз. Также у «мультимедийки» более отзывчивый дисплей и подключение по CAN-шине, что обеспечивает быстрый запуск и оптимальное потребление электроэнергии.

Диагональ дисплея составляет семь дюймов, появился мультитач, а разрешение увеличилось с 640×400 до 1024×600.