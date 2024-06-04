АвтоВАЗ начал собирать Lada Niva Travel с сервисами «Яндекса»Модель получила мультимедийную систему EnjoY Pro с расширенным функционалом
В пресс-службе Lada отмечают, что мультимедийная система базируется на операционной платформе Android, она умеет обновляться «по воздуху», а виджеты интуитивно понятны владельцам смартфонов. Процессор стал в 10 раз производительнее, а оперативная память увеличена в восемь раз. Также у «мультимедийки» более отзывчивый дисплей и подключение по CAN-шине, что обеспечивает быстрый запуск и оптимальное потребление электроэнергии.
Диагональ дисплея составляет семь дюймов, появился мультитач, а разрешение увеличилось с 640×400 до 1024×600.
Lada Niva Travel с сервисами «Яндекса» появится в продажу уже совсем скоро, точную дату в АвтоВАЗе объявят в ближайшее время вместе с ценами.
Lada Niva Travel популярнее классической Niva Legend. Согласно отчету о продажах АвтоВАЗа за май, в прошлом месяце россияне купили 3919 экземпляров Niva Travel, что на 14,2 процента больше, чем за май 2023 года. Niva Legend в свою очередь разошлась в последний весенний месяц в количестве 3261 штуки — ее продажи выросли на 10,7 процента по сравнению с прошлым годом.
Возвращаясь к продвинутой мультимедийной системе EnjoY Pro, ее уже устанавливают на две другие модели Lada, Vesta и Granta. Первая стоит от 1 798 900 рублей (комплектации Techno), а вторая — 1 147 000 рублей (спецверсия #Club24).