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Новости
Опубликовано 04 июня 2024, 12:39
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АвтоВАЗ начал собирать Lada Niva Travel с сервисами «Яндекса»

Модель получила мультимедийную систему EnjoY Pro с расширенным функционалом
Lada Niva Travel улучшили мультимедиа и добавили сервисы «Яндекса». АвтоВАЗ приступил к производству новой версии модели, оснащенной мультимедийной системой EnjoY Pro с расширенным функционалом, «Яндекс Музыкой», «Навигатором» и «Букмейтом». Управлять системой можно голосом при помощи Алисы, для этого был установлен новый двойной микрофон с шумоподавлением. Из других улучшений — более качественный звук аудиосистемы за счет двух дополнительных динамиков.
АвтоВАЗ начал собирать Lada Niva Travel с сервисами «Яндекса»
© Lada
Лиза Будрина

В пресс-службе Lada отмечают, что мультимедийная система базируется на операционной платформе Android, она умеет обновляться «по воздуху», а виджеты интуитивно понятны владельцам смартфонов. Процессор стал в 10 раз производительнее, а оперативная память увеличена в восемь раз. Также у «мультимедийки» более отзывчивый дисплей и подключение по CAN-шине, что обеспечивает быстрый запуск и оптимальное потребление электроэнергии.

Диагональ дисплея составляет семь дюймов, появился мультитач, а разрешение увеличилось с 640×400 до 1024×600.

АвтоВАЗ начал собирать Lada Niva Travel с сервисами «Яндекса»

© Lada

Lada Niva Travel с сервисами «Яндекса» появится в продажу уже совсем скоро, точную дату в АвтоВАЗе объявят в ближайшее время вместе с ценами.

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Lada Niva Travel популярнее классической Niva Legend. Согласно отчету о продажах АвтоВАЗа за май, в прошлом месяце россияне купили 3919 экземпляров Niva Travel, что на 14,2 процента больше, чем за май 2023 года. Niva Legend в свою очередь разошлась в последний весенний месяц в количестве 3261 штуки — ее продажи выросли на 10,7 процента по сравнению с прошлым годом.

Возвращаясь к продвинутой мультимедийной системе EnjoY Pro, ее уже устанавливают на две другие модели Lada, Vesta и Granta. Первая стоит от 1 798 900 рублей (комплектации Techno), а вторая — 1 147 000 рублей (спецверсия #Club24).

Источник:пресс-служба Lada
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Lada
#АвтоВАЗ
#Новинки
#Niva Travel
#Яндекс