«АвтоВАЗ» сделал камуфляжную Lada 4х4

«АвтоВАЗ» расширит список вариантов окраски кузова Lada 4х4 и добавит в палитру новый цвет — камуфляжный. Раньше он был доступен только для машин из лимитированной юбилейной серии.

Заказать камуфляжную окраску кузова можно для трехдверного внедорожника в исполнении Luxe. Цена опции — 29 тысяч рублей. Покраску производят в два этапа: сначала наносят черный цвет, потом добавляют узор из двух оттенков зеленого. Если на машине установлены легкосплавные диски, то их красят в черный цвет.

Lada 4x4 Luxe оснащается 1,7-литровым атмосферным двигателем, выдающим 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цена машины с камуфляжным окрасом кузова составит минимум 534 900 рублей. В список оснащения внедорожника входят передние сиденья с подогревом, электростеклоподъемники, две 12-вольтовые розетки.

Самая дорогая модицикация Lada 4x4 — Bronto — стоит от 623 610 рублей. От обычной «Нивы» внедорожник отличается усиленным задним мостом, пружинами, амортизаторами с увеличенным ходом, дифференциалами на обоих мостах. В базовое оснащение Bronto входит кондиционер, эспедиционный багажник и камуфляжный окрас кузова в семи вариантах исполнения.