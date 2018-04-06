Компания добавила внедорожнику новый вариант окраски

Пульс

«АвтоВАЗ» сделал камуфляжную Lada 4х4

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6 апреля 2018

«АвтоВАЗ» расширит список вариантов окраски кузова Lada 4х4 и добавит в палитру новый цвет — камуфляжный. Раньше он был доступен только для машин из лимитированной юбилейной серии.

[12 модификаций легендарного внедорожника, о которых вы не знали](https://motor.ru/selector/12modniva.htm)

12 модификаций легендарного внедорожника, о которых вы не знали

Заказать камуфляжную окраску кузова можно для трехдверного внедорожника в исполнении Luxe. Цена опции — 29 тысяч рублей. Покраску производят в два этапа: сначала наносят черный цвет, потом добавляют узор из двух оттенков зеленого. Если на машине установлены легкосплавные диски, то их красят в черный цвет.

Lada 4x4 Luxe оснащается 1,7-литровым атмосферным двигателем, выдающим 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цена машины с камуфляжным окрасом кузова составит минимум 534 900 рублей. В список оснащения внедорожника входят передние сиденья с подогревом, электростеклоподъемники, две 12-вольтовые розетки.

Самая дорогая модицикация Lada 4x4 — Bronto — стоит от 623 610 рублей. От обычной «Нивы» внедорожник отличается усиленным задним мостом, пружинами, амортизаторами с увеличенным ходом, дифференциалами на обоих мостах. В базовое оснащение Bronto входит кондиционер, эспедиционный багажник и камуфляжный окрас кузова в семи вариантах исполнения.

Дверной зазор

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Теги:
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