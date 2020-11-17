Lada Niva с двигателем от Lancia выставили на продажу

Выставленный на продажу внедорожник — это экспортная Lada Niva 4x4 образца 1993 года. У машины всего два собственника, причем первый с трепетом ухаживал за ней и сразу после постановки на учет обработал весь кузов парафиновым маслом. Эту процедуру повторяли каждые пять лет. По словам нынешнего владельца, который купил Ниву в 2013 году, семь лет назад автомобиль выглядел как новый. Впрочем, по технике нарекания все же были, поэтому внедорожнику перебрали подвеску, заменили светотехнику, тормоза и технические жидкости.
Но этого оказалось недостаточно и следующим этапом стала полномасштабная модернизация. Ниву полностью разобрали, кузов окрасили в новый серо-коричневый цвет (Taupe), установили новые уплотнители стекол и дверей, салон обшили обычной и шорно-седельной кожей, а также искусственной замшей, плюс установили руль Moto-Lita. На фотографиях видно, что у внедорожника также новые фары и, неожиданно, оригинальная решетка радиатора в оправе из нержавеющей стали, как у ранних Нив, а ещё родные бамперы.
Дорожный просвет Lada Niva 4x4 увеличен на 51 миллиметр благодаря установке лифт-комплекта Hoodoo. Оригинальные стальные колеса расширены на 38 миллиметров, покрыты черным напылением и обуты в грязевые шины размерностью 215/65 R16. Выпускная магистраль полностью новая и сделана из нержавеющей стали. Однако самое интересное спрятано под капотом.
Здесь установлен фиатовский Twin Cam объемом два литра, развивающий 135 лошадиных сил. Такие моторы прежде были прерогативой Fiat Spider 2000 или Lancia Delta, но для советско-российского внедорожника агрегат в диковинку. Коробка — неизменная пятиступенчатая «механика». Пробег внедорожника составляет 35 400 километров.
За всё это продавец просит 10 000 фунтов стерлингов, что соответствует одному миллиону рублей.