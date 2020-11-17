Lada Niva с двигателем от Lancia выставили на продажу

Здесь установлен фиатовский Twin Cam объемом два литра, развивающий 135 лошадиных сил. Такие моторы прежде были прерогативой Fiat Spider 2000 или Lancia Delta, но для советско-российского внедорожника агрегат в диковинку. Коробка — неизменная пятиступенчатая «механика». Пробег внедорожника составляет 35 400 километров.

За всё это продавец просит 10 000 фунтов стерлингов, что соответствует одному миллиону рублей.