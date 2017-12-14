Видео: как засадить пять внедорожников и два трактора, спасая одну «Ниву»

Пять внедорожников и два трактора не смогли вытащить «Ниву», застрявшую в окрестностях Ростова-на-Дону. Видео необычной спасательной операции опубликовано в сообществе «Это Ростов-на-Дону!» в социальной сети «ВКонтакте».

Об обстоятельствах происшествия информации нет. Известно лишь, что на выручку водителю «Нивы» пришли Hyundai Santa Fe, Chevrolet Niva, Nissan Navara, Toyota Hilux, «УАЗ» и два трактора. Но все они не доехали до машины буквально несколько метров.

В ноябре текущего года в Сети появилась запись с камеры наблюдения, на которой зафиксировано, как буксируемая «Ладой» другая «Лада» врезалась в третью «Ладу», стоящую на перекрестке.