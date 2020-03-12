Австралиец назвал свою «Ниву» отличной альтернативой Lamborghini

Также, по мнению продавца, преимуществом для потенциальных покупателей является редкость внедорожника с точки.
Стоит отметить, что на фотографиях машина с пробегом 93 тысячи километров выглядит практически как новая. Причина, вероятно, кроется в австралийском климате. Также необычно смотрятся 16-дюймовые черные диски с шинами General, в которые «обут» автомобиль.
Впрочем, если покупатель не захочет настолько сильно выделяться на Зеленом континенте, продавец предлагает оригинальные колеса. В этом случае цена автомобиля снизится на полторы тысячи долларов. Внедорожник оборудован карбюраторным мотором объемом 1.7 мощностью 79 лошадиных сил, сопряженным с механической коробкой передач.
Подобные Lada 4x4 активно поставлялись на австралийский рынок до 1992 года. После этого российские автомобили сюда ввозились в индивидуальном порядке. Поэтому данный экземпляр, действительно, может оказаться уникальным.
И возможно в будущем будет выставлен в качестве одно из экспонатов крупнейшего автомузея Австралии, в котором имеются как представители местного автопрома, так и зарубежная классика.
Источник: carsales.com.au