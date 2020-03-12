Австралиец назвал свою «Ниву» отличной альтернативой Lamborghini

Подобные Lada 4x4 активно поставлялись на австралийский рынок до 1992 года. После этого российские автомобили сюда ввозились в индивидуальном порядке. Поэтому данный экземпляр, действительно, может оказаться уникальным.

И возможно в будущем будет выставлен в качестве одно из экспонатов крупнейшего автомузея Австралии, в котором имеются как представители местного автопрома, так и зарубежная классика.

Источник: carsales.com.au