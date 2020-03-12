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22:46

Австралиец назвал свою «Ниву» отличной альтернативой Lamborghini

За легенду отечественного автопрома продавец хочет получить около 700 000 рублей

Анастасия Дубина
На популярном австралийском сайте по продаже автомобилей появилось объявление о продаже праворульного внедорожника Lada Niva 4x4 Deluxe 1996 года выпуска за 15 000 австралийских долларов (примерно 700 000 рублей по текущему курсу). Продавец под ником Victoria утверждает, что данный экземпляр может стать отличной альтернативой Lamborghini, поскольку отечественный автомобиль способен привлечь на дороге гораздо больше внимания, чем итальянский суперкар.

Также, по мнению продавца, преимуществом для потенциальных покупателей является редкость внедорожника с точки.

Стоит отметить, что на фотографиях машина с пробегом 93 тысячи километров выглядит практически как новая. Причина, вероятно, кроется в австралийском климате. Также необычно смотрятся 16-дюймовые черные диски с шинами General, в которые «обут» автомобиль.

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Впрочем, если покупатель не захочет настолько сильно выделяться на Зеленом континенте, продавец предлагает оригинальные колеса. В этом случае цена автомобиля снизится на полторы тысячи долларов. Внедорожник оборудован карбюраторным мотором объемом 1.7 мощностью 79 лошадиных сил, сопряженным с механической коробкой передач.

Подобные Lada 4x4 активно поставлялись на австралийский рынок до 1992 года. После этого российские автомобили сюда ввозились в индивидуальном порядке. Поэтому данный экземпляр, действительно, может оказаться уникальным.

И возможно в будущем будет выставлен в качестве одно из экспонатов крупнейшего автомузея Австралии, в котором имеются как представители местного автопрома, так и зарубежная классика.

Источник: carsales.com.au