Голландцы превратили купе Alfa Romeo 4C в ретроспорткар

В описании на сайте компании указано, что автомобиль пока существует в рендерах. Предполагается, что для постройки Nivola будет использоваться оригинальное шасси 4C, а все кузовные панели будут новыми. Их выполнят из алюминия или углеродного волокна.
В случае заинтересованности со стороны потенциальных покупателей купе выпустит очень ограниченным тиражом. Двигатель, вероятно, останется стоковым. Это четырехцилиндровый турбомотор, выдающий 240 сил (350 Нм момента) и совмещенный с роботизированной коробкой передач.
Среднемоторный Alfa Romeo 33 Stradale — это дорожная версия гоночного Tipo 33. Автомобиль был представлен публике на выставке спортивных автомобилей в Монце, Италия, осенью 1967 года. Общий тираж дорожной 33-й составил 16 экземпляров. В движение купе приводил двухлитровый V8 мощностью около 240 лошадиных сил. 33 Stradale оснащался шестиступенчатой коробкой передач, колесами из магниевого сплава и подвеской на двойных поперечных рычагах спереди и двойных продольных сзади.
Летом прошлого года фирмы Adler Group и Up Design представили, как могла бы выглядеть 4C следующего поколения. Разработанное ими купе Alfa Romeo Mole Construction Artigianale 001 получило дизайн в стиле последних моделей итальянской марки и переработанный салон с цифровой приборной панелью, но без дисплея информационной системы. В отделке интерьера использовался карбон и натуральная кожа.