Голландцы превратили купе Alfa Romeo 4C в ретроспорткар

В случае заинтересованности со стороны потенциальных покупателей купе выпустит очень ограниченным тиражом. Двигатель, вероятно, останется стоковым. Это четырехцилиндровый турбомотор, выдающий 240 сил (350 Нм момента) и совмещенный с роботизированной коробкой передач.

Среднемоторный Alfa Romeo 33 Stradale — это дорожная версия гоночного Tipo 33. Автомобиль был представлен публике на выставке спортивных автомобилей в Монце, Италия, осенью 1967 года. Общий тираж дорожной 33-й составил 16 экземпляров. В движение купе приводил двухлитровый V8 мощностью около 240 лошадиных сил. 33 Stradale оснащался шестиступенчатой коробкой передач, колесами из магниевого сплава и подвеской на двойных поперечных рычагах спереди и двойных продольных сзади.