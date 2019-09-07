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14:00

Электромобили оказались слишком тяжёлыми для McLaren

Британцы не готовы делать электрогиперкар, потому что это противоречит философии марки

McLaren не будет выпускать электрический гиперкар лишь для того, чтобы соответствовать нынешним экологическим трендам: британцы считают, что электрические силовые установки слишком утяжеляют автомобиль.

За два года McLaren изготовил 375 экземпляров супергибрида Р1, но от дальнейшего производства гиперкара решено отказаться. Проблема заключается в лишнем весе автомобиля: мощная гибридная силовая установка делает электрогиперкар слишком тяжёлым, что значительно ухудшает динамические характеристики. Впрочем, «Макларен» не отказывается от идеи выпуска электрокаров в принципе. На данный момент британцы работают над идеей создания гиперкара с электрической силовой установкой, который был бы одновременно быстрым и лёгким.

Как сообщает издание Motoring со ссылкой на директора по глобальному маркетингу McLaren Джейми Корсторфайна, марка не будет выпускать полностью электрогиперкар до тех пор, пока не убедится, что он станет лучшим в классе. По планам британцев, это должно произойти не ранее 2024 года. Топ-менеджер говорит, что для McLaren крайне важно уделять особое внимание низкой массе автомобиля, так как это является одним из ключевых факторов, влияющих на удовольствие от вождения. Спешка тут ни к чему, уверяет Корсторфайн лучше дождаться, пока технология будет доведена до совершенства.