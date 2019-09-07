Электромобили оказались слишком тяжёлыми для McLaren

Как сообщает издание Motoring со ссылкой на директора по глобальному маркетингу McLaren Джейми Корсторфайна, марка не будет выпускать полностью электрогиперкар до тех пор, пока не убедится, что он станет лучшим в классе. По планам британцев, это должно произойти не ранее 2024 года. Топ-менеджер говорит, что для McLaren крайне важно уделять особое внимание низкой массе автомобиля, так как это является одним из ключевых факторов, влияющих на удовольствие от вождения. Спешка тут ни к чему, уверяет Корсторфайн — лучше дождаться, пока технология будет доведена до совершенства.