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17:59

У новой Kia Optima не будет версии для таксистов

Компания решила продвигать модель среди частных клиентов

Алексей Носаченко
Компания Kia решила не выпускать версию седана K5 пятого поколения (он же Optima) для таксомоторных парков. С этой моделью в Kia хотят «вдохнуть новые силы» в сегмент, который не пользуется популярностью у частных покупателей, в том числе из-за того, что большинство таких машин используют в такси.

По данным местного издания Korea JoongAng Daily, новый Kia K5 нацелен на молодую аудиторию в возрасте от 20 до 30 лет. В компании считают, что бороться за внимание покупателей помогут и дизайн, и богатое оснащение. Седан оборудуют цифровой приборкой, мультимедийным комплексом с 10,25-дюймовым дисплеем, «умной» системой очистки воздуха и модулем подключения к устройствам умного дома.

По данным анонимных источников, Kia может отказать от использования глобального наименования Optima, а продвигать седан под корейским обозначением K5. По крайней мере, в США.

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За последние три недели, с 21 ноября, компания собрала более 16 000 предзаказов на новый седан, что стало рекордным показателем за всю историю марки. Всего же в течение будущего года Kia планирует продать 70 000 экземпляров K5.

Новый Kia K5 получил кузов в стиле фастбек, прибавил 50 миллиметров к длине кузова и 25 миллиметров к колесной базе. В гамму двигателей новинки вошли 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» семейства Smart Stream (160 сил), тот же мотор, но работающий на сжиженном нефтяном газе (146 сил), 180-сильная «турбочетверка» 1.6 T-GDI (180 сил) и гибридная силовая установка с двухлитровым атмосферником (195 сил).

В Южной Корее цены на модель начинаются от 20,3 миллиона вон (около миллиона рублей).