У новой Kia Optima не будет версии для таксистов

Новый Kia K5 получил кузов в стиле фастбек, прибавил 50 миллиметров к длине кузова и 25 миллиметров к колесной базе. В гамму двигателей новинки вошли 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» семейства Smart Stream (160 сил), тот же мотор, но работающий на сжиженном нефтяном газе (146 сил), 180-сильная «турбочетверка» 1.6 T-GDI (180 сил) и гибридная силовая установка с двухлитровым атмосферником (195 сил).

В Южной Корее цены на модель начинаются от 20,3 миллиона вон (около миллиона рублей).