У новой Kia Optima не будет версии для таксистов

По данным местного издания Korea JoongAng Daily, новый Kia K5 нацелен на молодую аудиторию в возрасте от 20 до 30 лет. В компании считают, что бороться за внимание покупателей помогут и дизайн, и богатое оснащение. Седан оборудуют цифровой приборкой, мультимедийным комплексом с 10,25-дюймовым дисплеем, «умной» системой очистки воздуха и модулем подключения к устройствам умного дома.
По данным анонимных источников, Kia может отказать от использования глобального наименования Optima, а продвигать седан под корейским обозначением K5. По крайней мере, в США.
За последние три недели, с 21 ноября, компания собрала более 16 000 предзаказов на новый седан, что стало рекордным показателем за всю историю марки. Всего же в течение будущего года Kia планирует продать 70 000 экземпляров K5.
Новый Kia K5 получил кузов в стиле фастбек, прибавил 50 миллиметров к длине кузова и 25 миллиметров к колесной базе. В гамму двигателей новинки вошли 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» семейства Smart Stream (160 сил), тот же мотор, но работающий на сжиженном нефтяном газе (146 сил), 180-сильная «турбочетверка» 1.6 T-GDI (180 сил) и гибридная силовая установка с двухлитровым атмосферником (195 сил).
В Южной Корее цены на модель начинаются от 20,3 миллиона вон (около миллиона рублей).