15:00

Lincoln не будет конкурировать с немецкими марками

Ford не планирует выводить свой премиальный бренд в Европу

Navigator © Lincoln
Александр Пономарев
Хотя американский концерн Ford прилагает немало усилий для продвижения в Европе таких моделей, как Mustang и Explorer, люксовой марки Lincoln это не касается.

Как рассказал в интервью изданию Ford Authority вице-президент и руководитель североамериканского отделения концерна Ford Кумар Галхотра, американский бренд Lincoln не будет конкурировать с немецкими марками в Европе. «В настоящее время у нас нет планов по выводу Lincoln в Европу. Компания сейчас сосредоточена на росте как в США, где в этом году дела идут отлично, так и на дальнейшем продолжении роста в Китае. Это два основных мировых рынка для предметов роскоши», — отметил топ-менеджер.

Lincoln по-прежнему делает ставку на кроссоверы и внедорожники, не собираясь возвращаться к выпуску седанов в обозримом будущем — для этого в компании просто не видят никаких предпосылок. Галхотра сказал, что в компании при этом продолжают следить за актуальными тенденциями на рынке, поэтому если продажи седанов у конкурентов вдруг начнут расти, то Lincoln может однажды к ним вернуться. До конца года текущего единственный седан марки будет снят с производства.