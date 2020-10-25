Как рассказал в интервью изданию Ford Authority вице-президент и руководитель североамериканского отделения концерна Ford Кумар Галхотра, американский бренд Lincoln не будет конкурировать с немецкими марками в Европе. «В настоящее время у нас нет планов по выводу Lincoln в Европу. Компания сейчас сосредоточена на росте как в США, где в этом году дела идут отлично, так и на дальнейшем продолжении роста в Китае. Это два основных мировых рынка для предметов роскоши», — отметил топ-менеджер.
Lincoln по-прежнему делает ставку на кроссоверы и внедорожники, не собираясь возвращаться к выпуску седанов в обозримом будущем — для этого в компании просто не видят никаких предпосылок. Галхотра сказал, что в компании при этом продолжают следить за актуальными тенденциями на рынке, поэтому если продажи седанов у конкурентов вдруг начнут расти, то Lincoln может однажды к ним вернуться. До конца года текущего единственный седан марки будет снят с производства.