Как рассказал в интервью изданию Ford Authority вице-президент и руководитель североамериканского отделения концерна Ford Кумар Галхотра, американский бренд Lincoln не будет конкурировать с немецкими марками в Европе. «В настоящее время у нас нет планов по выводу Lincoln в Европу. Компания сейчас сосредоточена на росте как в США, где в этом году дела идут отлично, так и на дальнейшем продолжении роста в Китае. Это два основных мировых рынка для предметов роскоши», — отметил топ-менеджер.