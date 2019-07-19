Россиянам отменят часть штрафов с дорожных камер

Из документа следует, что необходимо «принять меры, направленные на решение вопроса о неприменении штрафных санкций за нарушения, зафиксированные такими специальными средствами, размещенными с нарушением данных требований».
Кроме того, президент России поручил разработать государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения, которая поможет снизить количество ДТП на ближайшие 10 лет. Она должна быть готова к 1 декабря 2020 года.
Согласно статистике ГИБДД, в 2018 году в стране было зафиксировано 168 тысяч дорожных аварий с пострадавшими. Это на 0,8 процента меньше, чем в 2017 году. За первые пять месяцев 2019 года ситуация ухудшилась: только за этот период число аварий с пострадавшими превысило 70 тысяч, в них погибли 6763 человека, а еще 90,1 тысячи получили травмы.