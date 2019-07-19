Россиянам отменят часть штрафов с дорожных камер

Из документа следует, что необходимо «принять меры, направленные на решение вопроса о неприменении штрафных санкций за нарушения, зафиксированные такими специальными средствами, размещенными с нарушением данных требований».

Кроме того, президент России поручил разработать государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения, которая поможет снизить количество ДТП на ближайшие 10 лет. Она должна быть готова к 1 декабря 2020 года.