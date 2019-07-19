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13:55

Россиянам отменят часть штрафов с дорожных камер

Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин

© avtodor-tr.ru
До 1 февраля 2020 года должны быть отменены все постановления о нарушениях ПДД, зафиксированных скрытыми камерами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
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Из документа следует, что необходимо «принять меры, направленные на решение вопроса о неприменении штрафных санкций за нарушения, зафиксированные такими специальными средствами, размещенными с нарушением данных требований».

Кроме того, президент России поручил разработать государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения, которая поможет снизить количество ДТП на ближайшие 10 лет. Она должна быть готова к 1 декабря 2020 года.

Согласно статистике ГИБДД, в 2018 году в стране было зафиксировано 168 тысяч дорожных аварий с пострадавшими. Это на 0,8 процента меньше, чем в 2017 году. За первые пять месяцев 2019 года ситуация ухудшилась: только за этот период число аварий с пострадавшими превысило 70 тысяч, в них погибли 6763 человека, а еще 90,1 тысячи получили травмы.

Источник: Kremlin.ru
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