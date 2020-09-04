В новом фильме про Бонда Land Rover Defender выполнит сальто

Фильм повествует о возвращении агента 007 (главную роль в пятый раз исполняет Дэниэл Крэйг) на службу после отставки. Вместе со старым другом, агентом ЦРУ Феликсом Лейтером (Джеффри Райт), Джеймс Бонд отправляется на поиски похищенного ученого, попутно разгадывая загадку тайной связи своей девушки Мадлен Суонн (Леа Сейду) и главного злодея Сафина (Рами Малек).

На экран вернутся и прежние персонажи в исполнении Кристофа Вальца, Рэйфа Файнса и Бена Уишоу. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Маньяк»), который сменил на этом посту Дэнни Бойла, а сценарий написала Фиби Уоллер-Бридж («Убивая Еву»). Композитором выступил Ханс Циммер.