Средства на серийный выпуск собирают при помощи краудфандинга

Пульс

В Эстонии создали винтажный электромобиль на трех колесах

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4 июня 2018

Маленькая фирма Nobe из Эстонии при помощи краудфандинга начала сбор средств на запук в серию трехколесного электромобиля. Первую «живую» машину планируется подготовить к октябрю этого года, чтобы выставить ее на автосалоне в Париже.

[Машины с кузовами, которые вышли из моды](https://motor.ru/selector/redbook.htm)

Машины с кузовами, которые вышли из моды

Сейчас в составе компании насчитывается тринадцать сотрудников, большинство из которых — выпускники Таллинского университета. Среди них — со-основатель фирмы Меелис Мерило, ранее возглавлявший фирму ZEV (Zero Emission Vehicles). Она успела запомниться проектами электромобиля на базе газовской «Победы», двухместкой ZEV 7 в духе спорткара Lotus Seven и крохотной трехколесной машиной ZEV ELVE (собранной в кузове китайской микролитражки, напоминающей Smart).

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Пока Nobe 100 существует только в виде рендеров и полноразмерного макета, вырезанного на станке с программным управлением. Основатель фирмы Роман Муляр рассказывает, что первоначально хотел создать стильный электромобильчик, который привлекал бы внимание как фольксвагеновский «Жук». И даже сравнивает свой проект с немецким «кабиненроллером» Messerschmitt пятидесятых годов. Но итоговый результат скорее напоминает итальянских машины 1950-х.

За ретро-дух в компании отвечает англичанин Джим Стоукс, у которого собственная компания по реставрации итальянских олдтаймеров. Фирма Jim Stokes Workshops занимается комплексной реставрацией и даже выпускает копии блоков, головок цилиндров и других компонентов для многих моделей Alfa Romeo и Lancia.

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Тяговая батарея должна стоять в центре машины, на полу. Автомобильчик — полноприводный. Он приводится в движение при помощи мотор-колес. Но технические характеристики электромобиля пока не уточняются.

Полноразмерный макет электромобиля Nobe 100

Полноразмерный макет электромобиля Nobe 100

Сейчас Муляр собирает средства на выпуск электромобиля при помощи краудфандинга на платформе Funded by Me. Минимальный взнос в краудфандинговую кампанию — десять тысяч шведских крон, или 975 евро.

За 50 000 крон (4900 евро) можно заказать машину из первой партии в сто экземпляров. За сто тысяч крон (9800 евро) или более достанется машина из первой десятки. Информации о том, когда именно может начаться серийное производство, пока нет.

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