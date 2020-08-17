Розовый барбимобиль британской знаменитости оказался никому не нужен

Этот Suzuki Vitara 2002 года выпуска был превращён в барбимобиль фирмой Valet Magic. Трёхдверный внедорожник со складной тканевой крышей обклеили ярко-розовой виниловой плёнкой с логотипом Barbie, установили диски того же цвета, а кресла обшили искусственным мехом. Позже Valet Magic подала в суд на Прайс за невыполнение бартерного соглашения.

В 2019 году «розового уродца» пытались продать на eBay. Оценочная стоимость Vitara на тот момент составляла 1500 фунтов стерлингов (чуть более 100 тысяч рублей), но уже тогда машина нуждалась в серьезном ремонте. В ходе торгов цена подскочила до 66 000 фунтов (6,3 миллиона рублей), однако продавец снял объявление, не дожидаясь окончания аукциона, из-за огромного количества негативных отзывов и оскорблений.