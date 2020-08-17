Розовый барбимобиль британской знаменитости оказался никому не нужен

Последний год розовая Vitara ржавела на подъездной дорожке у родственников бывшего ухажёра Прайс – певица бросила машину и больше за ней не возвращалась. Недавно невольные владельцы барбимобиля отправили его на эвакуаторе в Суссекс к дому Кэти Прайс, чтобы она сама решила его дальнейшую судьбу. Однако ремонтировать, а тем более водить автомобиль знаменитость вряд ли станет, так как в 2019 году она обанкротилась и лишилась водительских прав за вождение в пьяном виде.
Этот Suzuki Vitara 2002 года выпуска был превращён в барбимобиль фирмой Valet Magic. Трёхдверный внедорожник со складной тканевой крышей обклеили ярко-розовой виниловой плёнкой с логотипом Barbie, установили диски того же цвета, а кресла обшили искусственным мехом. Позже Valet Magic подала в суд на Прайс за невыполнение бартерного соглашения.
В 2019 году «розового уродца» пытались продать на eBay. Оценочная стоимость Vitara на тот момент составляла 1500 фунтов стерлингов (чуть более 100 тысяч рублей), но уже тогда машина нуждалась в серьезном ремонте. В ходе торгов цена подскочила до 66 000 фунтов (6,3 миллиона рублей), однако продавец снял объявление, не дожидаясь окончания аукциона, из-за огромного количества негативных отзывов и оскорблений.
По данным The Sun, сейчас восстановление барбимобиля обойдётся минимум в 5 000 фунтов стерлингов (480 тысяч рублей), однако машина просто никому не нужна.