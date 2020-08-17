15:09

Розовый барбимобиль британской знаменитости оказался никому не нужен

Suzuki Vitara в стиле Barbie прозвали «розовым уродцем»

© autoevolution.com
Лиза Будрина
В Великобритании пытаются избавиться от Suzuki Vitara в стиле Barbie, который принадлежит британской певице Кэти Прайс. Машину выставляли на продажу больше года назад, но продавец снял объявление из-за посыпавшихся на него гневных комментариев. В Сети внедорожник уже окрестили «розовым уродцем».

Последний год розовая Vitara ржавела на подъездной дорожке у родственников бывшего ухажёра Прайс певица бросила машину и больше за ней не возвращалась. Недавно невольные владельцы барбимобиля отправили его на эвакуаторе в Суссекс к дому Кэти Прайс, чтобы она сама решила его дальнейшую судьбу. Однако ремонтировать, а тем более водить автомобиль знаменитость вряд ли станет, так как в 2019 году она обанкротилась и лишилась водительских прав за вождение в пьяном виде.

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Этот Suzuki Vitara 2002 года выпуска был превращён в барбимобиль фирмой Valet Magic. Трёхдверный внедорожник со складной тканевой крышей обклеили ярко-розовой виниловой плёнкой с логотипом Barbie, установили диски того же цвета, а кресла обшили искусственным мехом. Позже Valet Magic подала в суд на Прайс за невыполнение бартерного соглашения.

В 2019 году «розового уродца» пытались продать на eBay. Оценочная стоимость Vitara на тот момент составляла 1500 фунтов стерлингов (чуть более 100 тысяч рублей), но уже тогда машина нуждалась в серьезном ремонте. В ходе торгов цена подскочила до 66 000 фунтов (6,3 миллиона рублей), однако продавец снял объявление, не дожидаясь окончания аукциона, из-за огромного количества негативных отзывов и оскорблений.

По данным The Sun, сейчас восстановление барбимобиля обойдётся минимум в 5 000 фунтов стерлингов (480 тысяч рублей), однако машина просто никому не нужна.

Источник: The Sun, autoevolution.com