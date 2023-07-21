Для российских водителей приготовили штраф на 5-30 тысяч рублей

Для российских водителей приготовили штраф на 5-30 тысяч рублейВодителей будут наказывать за нарушение покоя граждан
В России слишком шумных водителей будут штрафовать на 5-30 тысяч рублей. Законопроект, касающийся наказаний для автомобилистов и мотоциклистов за превышение допустимого уровня громкости, принят Госдумой в первом чтении. Если его одобрят окончательно, регионы России смогут сами определять размер штрафа: в зависимости от категории ТС и мощности мотора он составит от пяти до 30 тысяч рублей. Замерять звук будут специальные устройства-шумомеры с микрофонами.
Отмечается, что на превышение шумового лимита будет распространяться упрощенный порядок привлечения к ответственности. Кроме этого, автомобиль или мотоцикл с модифицированным глушителем могут задержать.
Фиксировать нарушения законопроект предлагает с помощью шумомеров, работающих в тандеме с камерами. Снабженный микрофонами блок будет реагировать на превышение допустимого уровня шума и определять его источник, сопоставляя запись звука с видеоматериалом.
Нередко водители используют модифицированные системы выхлопа либо слушают музыку на большой громкости, чем нарушают покой граждан — как в местах общего пользования, так и в домах, говорится в пояснительной записке. Нынешние же меры, прописанные в КоАП, недостаточны — это предупреждение и штраф до 500 рублей.
В Москве, как уже известно, физлиц намерены штрафовать на пять тысяч рублей, причем без права на скидку при быстрой оплате. Юридическим лицам придется платить 50 тысяч рублей.
Вместе с тем автомобилям иностранных государств со штрафами ПДД могут запретить выезд из России. Проект, согласно которому такие машины будут задерживать на штрафплощадке, подготовила Госавтоинспекция совместно с Министерством транспорта.