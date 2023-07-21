Для российских водителей приготовили штраф на 5-30 тысяч рублей

Отмечается, что на превышение шумового лимита будет распространяться упрощенный порядок привлечения к ответственности. Кроме этого, автомобиль или мотоцикл с модифицированным глушителем могут задержать.

Фиксировать нарушения законопроект предлагает с помощью шумомеров, работающих в тандеме с камерами. Снабженный микрофонами блок будет реагировать на превышение допустимого уровня шума и определять его источник, сопоставляя запись звука с видеоматериалом.

Нередко водители используют модифицированные системы выхлопа либо слушают музыку на большой громкости, чем нарушают покой граждан — как в местах общего пользования, так и в домах, говорится в пояснительной записке. Нынешние же меры, прописанные в КоАП, недостаточны — это предупреждение и штраф до 500 рублей.