Mazda решила больше не платить за «Штопор»

Компания Mazda перестанет быть титульным спонсором американского автодрома Laguna Seca. С 1 апреля 2018 года – впервые с 2000 года – трасса будет называться просто «Лагуна Сека», а не Mazda Raceway Laguna Seca.

Кто будет новым титульным спонсором автодрома и появится ли он вообще, пока неизвестно. При этом руководство трассы отметило, что оно готово к сотрудничеству с другими компаниями в том числе с автопроизводителями.

Сотрудничество Mazda и Laguna Seca началось в конце 2000 года. Автодром, состоящий из 11 поворотов, находится рядом с городом Монтейрей в штате Калифорния.

В разные годы «Лагуна Сека» принимала различные гоночные чемпионаты. В конце 1980-х здесь мог пройти Гран-при США Формулы-1, но организаторы чемпионата в итоге от этой идеи отказались. Самым известным поворотом трассы является восьмой вираж, именуемый «Штор» с большим перепадом высот.