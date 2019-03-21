Skoda не привезет в Россию хэтчбек Scala. Он стал бы дороже «Октавии»

Гамма двигателей «Скалы» состоит из трехцилиндрового турбомотора 1.0 TSI (95 или 115 сил), четырехцилиндрового 1.5 TSI (150 сил), а также 115-сильного дизеля 1.6 TDI (115 сил). Младший мотор сочетается с пятиступенчатой ручной коробкой, остальные — с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG. Кроме того, на некоторых рынках предложат газовую версию с мотором 1.0 G-Tec мощностью 90 сил.

В Европе цены на Skoda Scala начинаются от 21,5 тысячи евро (1,6 миллиона рублей по текущему курсу), а стоимость топовых модификаций доходит до 30 тысяч евро.