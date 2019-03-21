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13:10

Skoda не привезет в Россию хэтчбек Scala. Он стал бы дороже «Октавии»

Собирать модель у нас нецелесообразно из-за низкой емкости рынка

Компания Skoda не собирается продавать в России новый хэтчбек Scala. Причина в цене, которая будет больше, чем у стоящей на ступеньку выше «Октавии». Организовывать производство в стране также нецелесообразно из-за низкой емкости рынка.
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Представленный в декабре прошлого года хэтчбек Skoda Scala построен на платформе MQB-A0 с полузависимой задней подвеской и исключительно передним приводом. Она же лежит в основе нового Volkswagen Polo. «Скала» первой примерила на себе новый фирменный стиль марки, особенностью которого стали треугольные фары и надпись Skoda на двери багажника вместо традиционного логотипа. Шрифтовое начертание — сугубо китайский тренд, который в будущем распространят на всю глобальную линейку.

В салоне — многоуровневая передняя панель с торчащим из нее «планшетом» мультимедийной системы диагональю до 9,2 дюйма. Декоративные элементы передней панели и дверей выполнены из вспененного материала с особой поверхностью, имитирующей кристаллические структуры.

Гамма двигателей «Скалы» состоит из трехцилиндрового турбомотора 1.0 TSI (95 или 115 сил), четырехцилиндрового 1.5 TSI (150 сил), а также 115-сильного дизеля 1.6 TDI (115 сил). Младший мотор сочетается с пятиступенчатой ручной коробкой, остальные — с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG. Кроме того, на некоторых рынках предложат газовую версию с мотором 1.0 G-Tec мощностью 90 сил.

В Европе цены на Skoda Scala начинаются от 21,5 тысячи евро (1,6 миллиона рублей по текущему курсу), а стоимость топовых модификаций доходит до 30 тысяч евро.

Источник: «Автостат»
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