Nissan обновил «приподнятую» версию Note

Note Autech сохранил оригинальный рисунок решетки радиатора V-Motion, но хромированную рамку дизайнеры убрали. В нижней части бампера появилась серебристая вставка, по бокам от которой расположились синие огни, отличающие кросс-вариант от обычного.

Также автомобилю подретушировали задний бампер, изменили дизайн 16-дюймовых колесных дисков и переработали палитру кузовных оттенков. Теперь в нее входят восемь цветов, включая двухцветные с черной крышей.