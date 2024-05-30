Nissan обновил «приподнятую» версию Note

Nissan обновил «приподнятую» версию NoteГибридная установка осталась без изменений
Note Autech сохранил оригинальный рисунок решетки радиатора V-Motion, но хромированную рамку дизайнеры убрали. В нижней части бампера появилась серебристая вставка, по бокам от которой расположились синие огни, отличающие кросс-вариант от обычного.
Также автомобилю подретушировали задний бампер, изменили дизайн 16-дюймовых колесных дисков и переработали палитру кузовных оттенков. Теперь в нее входят восемь цветов, включая двухцветные с черной крышей.
В салоне изменения небольшие: они коснулись декоративных элементов и бардачка, где появилась подвижная перегородка. Кресла обиты черной экокожей с синей прострочкой, которую можно увидеть также на дверных картах и руле. Спереди — девятидюймовый экран мультимедийной системы и семидюймовая «приборка».
Помимо увеличения дорожного просвета, хэтчбек технических новшеств не получил. Его по-прежнему приводит в движение установка e-Power на базе 1,2-литрового 82-сильного мотора-генератора и тягового электродвигателя на 116 сил на передней оси. За доплату можно добавить еще один электромотор на 68 сил сзади, сделав автомобиль полноприводным.
Заказы на обновленный Nissan Note Autech в Японии уже принимают. Модель стоит от 2,76 миллиона иен, что равно примерно 1,57 миллиона рублей. За полный привод просят 3,06 миллиона (1,75 миллиона рублей).