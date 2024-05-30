Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 30 мая 2024, 15:01
1 мин.

Nissan обновил «приподнятую» версию Note

Гибридная установка осталась без изменений
Кросс-версия Nissan Note обновилась и приподнялась на 25 миллиметров. В Японии рестайлинг пережил Note Autech — спустя три года со дня дебюта и полгода после обновления стандартного Note. «Приподнятый» вариант хэтчбека освежили по той же схеме, слегка изменив внешность и совсем немного — салон. Безальтернативная силовая установка осталась нетронутой, но зато Note Autech перенастроили подвеску и увеличили дорожный просвет.
Nissan обновил «приподнятую» версию Note
© Nissan
Мария Руцкая

Note Autech сохранил оригинальный рисунок решетки радиатора V-Motion, но хромированную рамку дизайнеры убрали. В нижней части бампера появилась серебристая вставка, по бокам от которой расположились синие огни, отличающие кросс-вариант от обычного.

Также автомобилю подретушировали задний бампер, изменили дизайн 16-дюймовых колесных дисков и переработали палитру кузовных оттенков. Теперь в нее входят восемь цветов, включая двухцветные с черной крышей.

© Nissan

В салоне изменения небольшие: они коснулись декоративных элементов и бардачка, где появилась подвижная перегородка. Кресла обиты черной экокожей с синей прострочкой, которую можно увидеть также на дверных картах и руле. Спереди — девятидюймовый экран мультимедийной системы и семидюймовая «приборка».

Читайте на тему:
Nissan выпустил парфюм. Он пахнет сакурой и жженой резиной
Nissan X-Trail
Nissan готовит сразу несколько моделей как альтернативу X-Trail

Помимо увеличения дорожного просвета, хэтчбек технических новшеств не получил. Его по-прежнему приводит в движение установка e-Power на базе 1,2-литрового 82-сильного мотора-генератора и тягового электродвигателя на 116 сил на передней оси. За доплату можно добавить еще один электромотор на 68 сил сзади, сделав автомобиль полноприводным.

Заказы на обновленный Nissan Note Autech в Японии уже принимают. Модель стоит от 2,76 миллиона иен, что равно примерно 1,57 миллиона рублей. За полный привод просят 3,06 миллиона (1,75 миллиона рублей).

Источник:Nissan
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Nissan
#Note
#Кроссоверы
#Новинки
#Япония