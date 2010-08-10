Европу лишат "хот-хэтча" Honda Civic Type-R

Компания Honda свернет европейские продажи "заряженного" хэтчбека Honda Civic Type-R к концу 2010 года. Как ожидается, производство этой модели для стран Европы будет прекращено в октябре, а последние машины будут доставлены клиентам не позднее декабря текущего года.

Причина такого решения — вступление в силу с 2011 года более жестких экологических норм "Евро-5", которые будут действовать на территории Евросоюза.

Нынешний вариант Honda Civic Type-R оснащен двухлитровым атмосферным мотором, развивающим 201 лошадиную силу, и впервые был представлен еще в 2006 году. Эта модель выпускается на британском заводе Honda. Причем, несмотря на прекращение европейских продаж, Type-R по-прежнему будет собираться в Великобритании — для поставки на те рынки, где пока действуют менее жесткие экологические требования. Например, для стран Азии, Австралии и для России.

Ранее было также объявлено о том, что в Японии прекратится сборка седанов Civic Type-R, который оснащался более мощным (225 сил) мотором и продавался только в Японии и Великобритании. Причина этого решения не уточнялась.

Следующее поколение семейства Honda Civiс, как ожидается, появится в 2011 году. Будет ли в гамме его модификаций версия Type-R — пока не известно.