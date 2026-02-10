Новая модификация УАЗ «Хантер» появилась в России

Модернизированный автомобиль спроектирован с учетом пожеланий военных. Он оснащен лебедкой, установленной в передней части. Колеса снабжены вставками, позволяющими продолжать движение с пробитыми шинами.

Модернизированный «Хантер» позволяет эвакуировать бойцов с легкими и тяжелыми ранениями. В салоне переднее и заднее пассажирские сиденья складываются, образуя ровную поверхность.

Двигатель машины приспособлен для работы на низкокачественном топливе. Задний борт удален, а тент, напротив, увеличен, чтобы закрыть образовавшийся проем. Кронштейн с запасным колесом установлен в салоне, сразу за водительским сиденьем.

Над крышей в передней части предусмотрена грузовая платформа, есть место для установки средств РЭБ и возможность вести бой в движении.