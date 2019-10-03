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18:53

Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа

Четвертое поколение модели покажут 11 ноября

Компания Skoda официально представит новое, четвертое поколение своей самой продаваемой модели Octavia 11 ноября в Праге. Сейчас автомобиль проходит последние испытания на дорогах Чехии.

Хотя изначально речь шла о публичном дебюте во Франкфурте, производитель все же решил немного сдвинуть его на середину ноября, чтобы не смещать фокус с других новинок автосалона. Octavia по-прежнему удерживает звание самого популярного автомобиля не только в линейке компании, но и одного из мировых бестселлеров.

Поскольку до премьеры осталось чуть больше месяца, новое поколение модели с еще большей усердностью проходит последние испытания перед дебютом. В четверг, 3 октября, чешское издание Garaz.ch опубликовало новые кадры с предсерийным прототипом лифтбека.

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Судя по кадрам, автомобиль все же лишится двойных фар, которые впервые появились на рестайлинговой версии третьего поколения и до сих пор вызывают неодобрение среди поклонников «Октавии». Передняя часть машины по дизайну теперь будет ближе к «старшей» модели Superb.

 В моторной гамме никаких радикальных изменений не ожидается: автомобиль по-прежнему будет комплектоваться бензиновыми турбомоторами объемом от литра до полутора, также будут доступны два «дизеля» объемом 1,6 и 2,0 литра. Есть вероятность, что со сменой поколений Octavia получит гибридную модификацию.

На данный момент в России можно купить «Октавию» по цене от 1 119 000 рублей за версию с пятиступенчатой «механикой» и 110-сильным мотором 1,6. Самая дорогая комплектация Style с 1,8-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» обойдется минимум в 1 578 000 рублей.