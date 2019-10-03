Новую Skoda Octavia сфотографировали без камуфляжа

Хотя изначально речь шла о публичном дебюте во Франкфурте, производитель все же решил немного сдвинуть его на середину ноября, чтобы не смещать фокус с других новинок автосалона. Octavia по-прежнему удерживает звание самого популярного автомобиля не только в линейке компании, но и одного из мировых бестселлеров.

Поскольку до премьеры осталось чуть больше месяца, новое поколение модели с еще большей усердностью проходит последние испытания перед дебютом. В четверг, 3 октября, чешское издание Garaz.ch опубликовало новые кадры с предсерийным прототипом лифтбека.