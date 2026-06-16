Новый Audi A6 Allroad сохранил дизельный двигатель

Дорожный просвет версии Allroad увеличен на 34 мм в сравнении с обычным универсалом A6. Кроме того, адаптивная пневмоподвеска с диапазоном регулировки 55 мм позволяет поднимать кузов еще выше во внедорожных режимах или занижать его на скоростях свыше 120 км/ч для экономии топлива.

В списке опций — система подруливания задних колес, которая на малых скоростях поворачивает их в противофазу до 5 градусов, уменьшая радиус разворота, а на высоких — сонаправленно с передними для стабильности. В подзаряжаемой гибридной версии эта система входит в базовое оснащение. Кроме того, впервые в своей истории Allroad получил подзаряжаемую гибридную силовую установку на базе бензинового турбомотора 2.0 TFSI и электродвигателя.