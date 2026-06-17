Новый Chevrolet Silverado сохранит двигатели V8

Главное техническое нововведение — новые двигатели V8 объемом 5,7 л и 6,6 л. Компания утверждает, что 6,6-литровый агрегат станет самым мощным атмосферным V8 в классе полноразмерных пикапов, однако конкретные цифры мощности и крутящего момента пока не раскрыты. При этом другие двигатели остаются в гамме: базовый бензиновый турбомотор 2.7 теперь работает в паре не с восьмиступенчатой, а с десятиступенчатой АКП. Дизель 3.0 также доступен для заказа.

Дизайн нового Silverado эволюционный, но заметно более современный: у автомобиля светодиодные фары со ступенчатой структурой, C-образные ходовые огни, новые задние фонари, более рельефные колесные арки. При этом даже в базовой утилитарной комплектации пикап получил 16-дюймовый экран мультимедийной системы и 12-дюймовую цифровую приборную панель.

На версиях ZR2 и High Country добавляется 11,5-дюймовый экран для переднего пассажира, проекционный дисплей и цифровое зеркало заднего вида. При этом за климат-контроль по-прежнему отвечают физические кнопки и рукоятки, а рычаг автоматической коробки остался на рулевой колонке.