Новый глава Nissan допустил продажу компании на фоне гигантских убытков

Новый руководитель принял компанию в тяжелейшем состоянии. Сейчас Nissan реализует беспрецедентный антикризисный план: закроются семь заводов и две дизайн-студии, а штат сократится на 20 тыс. человек. Ожидается, что по итогам 2026 финансового года чистый убыток составит $ 42 млрд долларов (около 290 млрд рублей).

Причины кризиса — устаревший модельный ряд, разрыв переговоров о слиянии с Honda и ослабление альянса с Renault. Французский партнер, который продолжает сокращать долю в Nissan, теперь сосредоточился на сотрудничестве с Ford в разработке электромобилей.

Чтобы выжить, Nissan ускорит разработку новых моделей. Автомобили будут создаваться силами компании, однако, не исключено, что будут привлечены партнеры.