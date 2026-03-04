Опубликовано 04 марта 2026, 14:131 мин.
Новый глава Nissan допустил продажу компании на фоне гигантских убытков
Глава Nissan впервые допустил возможность продажи компании из-за рекордных убытков. В интервью Financial Times Иван Эспиноса заявил, что «в этом безумном мире возможно все», отвечая на вопрос о потенциальной сделке.
© Нейросеть
Новый руководитель принял компанию в тяжелейшем состоянии. Сейчас Nissan реализует беспрецедентный антикризисный план: закроются семь заводов и две дизайн-студии, а штат сократится на 20 тыс. человек. Ожидается, что по итогам 2026 финансового года чистый убыток составит $ 42 млрд долларов (около 290 млрд рублей).
Причины кризиса — устаревший модельный ряд, разрыв переговоров о слиянии с Honda и ослабление альянса с Renault. Французский партнер, который продолжает сокращать долю в Nissan, теперь сосредоточился на сотрудничестве с Ford в разработке электромобилей.
Чтобы выжить, Nissan ускорит разработку новых моделей. Автомобили будут создаваться силами компании, однако, не исключено, что будут привлечены партнеры.