Новый удар по параллельному импорту: BMW перекрыла канал поставок автомобилей из Китая

Mercedes-Benz вновь подтвердил запрет на экспорт в РФ, но отметил сложность мониторинга. В BMW пошли дальше и официально предписали китайскому офису «категорически препятствовать» любым попыткам вывоза автомобилей в Россию. Volkswagen, Toyota и Mazda также отчитались об отсутствии прямых поставок.

В фокусе внимания — китайские совместные предприятия. Именно там выпускают как массовые Mazda, Honda, Volkswagen и Toyota, так и премиальные BMW с Audi, которые затем нелегальным транзитом уходят на российский рынок.

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.