Опубликовано 12 февраля 2026, 15:191 мин.
Новый удар по параллельному импорту: BMW перекрыла канал поставок автомобилей из Китая
Reuters: BMW запретила экспорт своих автомобилей из Китая в Россию. Агентство выяснило, что, несмотря на громкие заявления автоконцернов о прекращении официальных поставок, иномарки продолжают проникать в Россию через Китай. Производители признают: полностью перекрыть серые схемы практически невозможно — контроль требует ресурсов и участия посредников.
© BMW
Mercedes-Benz вновь подтвердил запрет на экспорт в РФ, но отметил сложность мониторинга. В BMW пошли дальше и официально предписали китайскому офису «категорически препятствовать» любым попыткам вывоза автомобилей в Россию. Volkswagen, Toyota и Mazda также отчитались об отсутствии прямых поставок.
В фокусе внимания — китайские совместные предприятия. Именно там выпускают как массовые Mazda, Honda, Volkswagen и Toyota, так и премиальные BMW с Audi, которые затем нелегальным транзитом уходят на российский рынок.
