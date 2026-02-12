Новости
Опубликовано 12 февраля 2026, 15:19
Новый удар по параллельному импорту: BMW перекрыла канал поставок автомобилей из Китая

Reuters: BMW запретила экспорт своих автомобилей из Китая в Россию. Агентство выяснило, что, несмотря на громкие заявления автоконцернов о прекращении официальных поставок, иномарки продолжают проникать в Россию через Китай. Производители признают: полностью перекрыть серые схемы практически невозможно — контроль требует ресурсов и участия посредников.
Mercedes-Benz вновь подтвердил запрет на экспорт в РФ, но отметил сложность мониторинга. В BMW пошли дальше и официально предписали китайскому офису «категорически препятствовать» любым попыткам вывоза автомобилей в Россию. Volkswagen, Toyota и Mazda также отчитались об отсутствии прямых поставок.

В фокусе внимания — китайские совместные предприятия. Именно там выпускают как массовые Mazda, Honda, Volkswagen и Toyota, так и премиальные BMW с Audi, которые затем нелегальным транзитом уходят на российский рынок.

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.

