Новый универсал от марки Dacia бросит вызов «Октавии»

В гамму войдут бензиновые, газовые и бензиновые версии. Главным конкурентом для будущей новинки, скорее всего, станет Skoda Octavia, но Dacia Striker должна предложить более низкую цену.

В отделке салона ожидаются недорогие, прочные и легко моющиеся материалы. Учитывая портрет типичного покупателя универсала, на первое место создатели машины поставили практичность.

Согласно последним сообщениям, производство пятидверок будет налажено на турецком заводе группы Renault, а румынский завод Dacia сосредоточится на выпуске кроссоверов.