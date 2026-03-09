Опубликовано 09 марта 2026, 13:111 мин.
Новый универсал от марки Dacia бросит вызов «Октавии»
Dacia выпустит кросс-универсал под названием Striker. Румынский автопроизводитель Dacia (принадлежит группе Renault) опубликовал видеоролик, анонсирующий совершенно новую модель Striker. Это универсал, который будет отличаться кроссоверным клиренсом. В основу новинки ляжет известная платформа CMF-B, то есть машина окажется ближайшим родственником «Логана», «Сандеро» и «Дастера».
© Dacia
В гамму войдут бензиновые, газовые и бензиновые версии. Главным конкурентом для будущей новинки, скорее всего, станет Skoda Octavia, но Dacia Striker должна предложить более низкую цену.
В отделке салона ожидаются недорогие, прочные и легко моющиеся материалы. Учитывая портрет типичного покупателя универсала, на первое место создатели машины поставили практичность.
Согласно последним сообщениям, производство пятидверок будет налажено на турецком заводе группы Renault, а румынский завод Dacia сосредоточится на выпуске кроссоверов.
Ранее Renault показал новый мощный внедорожник Bridger. Компактный внедорожник от Renault смогут купить жители только нескольких регионов, так как модель создана для развивающихся рынков.
Источник:Carscoops
Автор:Алексей Кованов