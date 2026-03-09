Новости
Опубликовано 09 марта 2026, 13:11
1 мин.

Новый универсал от марки Dacia бросит вызов «Октавии»

Dacia выпустит кросс-универсал под названием Striker. Румынский автопроизводитель Dacia (принадлежит группе Renault) опубликовал видеоролик, анонсирующий совершенно новую модель Striker. Это универсал, который будет отличаться кроссоверным клиренсом. В основу новинки ляжет известная платформа CMF-B, то есть машина окажется ближайшим родственником «Логана», «Сандеро» и «Дастера».
Новый универсал от марки Dacia бросит вызов «Октавии»
© Dacia
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В гамму войдут бензиновые, газовые и бензиновые версии. Главным конкурентом для будущей новинки, скорее всего, станет Skoda Octavia, но Dacia Striker должна предложить более низкую цену.

В отделке салона ожидаются недорогие, прочные и легко моющиеся материалы. Учитывая портрет типичного покупателя универсала, на первое место создатели машины поставили практичность.

Согласно последним сообщениям, производство пятидверок будет налажено на турецком заводе группы Renault, а румынский завод Dacia сосредоточится на выпуске кроссоверов.

Читайте на тему:

Ранее Renault показал новый мощный внедорожник Bridger. Компактный внедорожник от Renault смогут купить жители только нескольких регионов, так как модель создана для развивающихся рынков.