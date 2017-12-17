Самые-самые аварии на «Северной петле» 2017 года собрали в 60-минутный ролик

Пульс

Видео: час аварий на Нюрбургринге

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17 декабря 2017

В интернете появилось часовое видео, в котором собраны самые зрелищные аварии, случившиеся на Нюрбургринге в 2017 году. Ролик размещен на YouTube-канале Auto Addiction.

Видео пользователя Auto Addiction с youtube.com

В видео собраны как аварии дорожных автомобилей, случившиеся во время трек-дней, так и подготовленных для гонок машин. В ролик также попали аварии мотоциклистов.

Осенью на Ринге случилась одна из самых массовых аварий в истории публичных трек-дней – инцидент произошел в повороте Hatzenbach из-за утечки охлаждающей жидкости у Porsche 911 GT3 RS. В аварии пострадали 14 автомобилей и три человека.

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