В России появились автомобильные номера нового формата

Так, для мотоциклистов в ГОСТе предусмотрели специальные номера размером 190 на 145 миллиметров вместо нынешних 245 на 185 миллиметров. Также впервые введены специальные номера для мопедов.

Особые госзнаки разрешили вешать на импортные машины, ретрокары, спорткары и другие автомобили с нестандартным местом крепления, которое не совпадает с российскими «вытянутыми» номерными табличками.

Среди нововведений также числятся номера для мотовездеходов, снегоходов и болотоходов – транспорта, не предназначенного для езды по дорогам общего пользования. Специальные обозначения ввели для мотоциклов консульств и дипломатических представительств. В Росстандарте отметили, что новый ГОСТ не вносит изменений в параметры основных типов российских госзнаков: их габариты и шрифты останутся прежними.