Видео: как идеально проехать Нюрбургринг на Lada Vesta

Сложнее всего на этой трассе приходиться тормозам. Старайтесь не доводить тормоза до слишком высокой температуры — это повлечет за собой уменьшение их эффективности. Помните об износе шин, ведь они имеют огромное значение в любой гоночной серии, так как это единственное, что отвечает за сохранение контакта между поверхностью трека и автомобилем. Если пилот добивается равномерного износа, его шины могут проехать более длинное расстояние, но особой разницы в износе между правым и левым колесом нет.

Среди качеств, которыми должен обладать гонщик, в первую очередь должна быть целеустремленность. Нужно быть хладнокровным. Нельзя давать волю своим чувствам. Любые эмоции в автоспорте ухудшают результат. Ты начинаешь нервничать, суетиться и допускаешь ошибки.