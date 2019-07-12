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14:30

Видео: как идеально проехать Нюрбургринг на Lada Vesta

Советы «Мотора» виртуальным пилотам

Постепенно чемпионат по виртуальным автогонкам LADA e-Championship 2019 приближается к своему экватору. До конца осталось 4 гонки, и напряжение нарастает с каждым днём. После финиша на Нюрбургринге половина дистанции турнира будет уже позади. Начнем мы свой обзор с трассы.
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Нюрбургринг, или просто Ринг — одна из самых известных трасс в мире. Сегодня в эту Мекку автоспорта съезжаются любители скорости со всей планеты. Каждый уик-энд здесь сгорает несчетное количество покрышек, и перегреваются десятки моторов. Она же одна из наиболее часто используемых в симуляторах трасс, а в реальной жизни одна из самых опасных — настоящий вызов для любого фаната гонок.

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Северная петля Нюрбургринга знаменита своей невероятной длиной и коварным характером

Однако часть людей, тех, которые причисляют себя к адептам автомобилей, скажут лишь одно слово: «Нордшляйфе». Северная петля — это асфальтовое полотно, сотканное из легенд. Когда-то трехкратный чемпион мира cэр Джеки Стюарт назвал трассу в Нюрбургринге «Зеленым адом», и многие продолжают называть ее так до сих пор. «Зеленый ад» протяженностью более 20 километров, расположился среди густых лесов Айфелевых гор на западе Германии. Свою историю трасса ведет с 1927 года и вот уже 92 года, является самой интересной и самой опасной трассой во всем мире.

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Гонки Формулы-1 на Нюрбургринге проходят по короткому «кольцу Гран-При». Последний раз Гран-При Германии проходил здесь в 2013 году

В 1984 году миру явили новый Нюрбургринг, полностью соответствующий требованиям безопасности и подходящий для проведения гонок Формулы 1, назвав его GP-Strecke (именно на этой трассе и проводятся все основные гонки в настоящее время). Торжественным открытием трассы стало проведение гонки на одинаковых Mercedes 190E. Соревнование собрало легендарных пилотов нескольких поколений. В нем приняли участие Джеймс Хант, Кеке Росберг, Ники Лауда, Фил Хилл, Джек Брэбэм, Джоди Шектер, Айртон Сенна и др. Победу одержал Айртон Сенна.

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Гоночные Лады в действительности ездили по Нюрбургрингу. В 2015 и 2016 году в чемпионате WTCC выступала заводская команда Lada Sport Rosneft c 380-сильными седанами Lada Vesta 1.6T, и один из этапов проходил на «Северной Петле»

Легендарную немецкую трассу, которую многие считают самым сложным гоночным кольцом в мире, помимо гонок, активно используют и туристы, и автопроизводители. Потому что Нюрбургринг — это не только одна из самых сложных гоночных трасс, но и самая разнообразная, а значит, она подходит для тестов автомобилей любого класса. Благодаря извилистой конфигурации и неповторимому рельефу, лучше места для подобных действий не найти.

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Соревнования виртуального чемпионата Lada e-Championship будут проходить по короткой конфигурации «кольца Гран-При».

Принять участие в этом обзоре мы позвали одного из лучших виртуальных пилотов страны, победителя чемпионата Porsche eSport Championship Russia 2018, чтобы он проехал быстрый круг и поделился своими советами.

Кроме того, за советом мы решили обратиться и к российскому гонщику, мастеру спорта, победителю Европейской серии Ле-Ман в классе GTC (2013 г.), бронзовому призеру гонки «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2 (2016 г.) — Кириллу Ладыгину.

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Нюрбургринг — это Мекка в моторспорте. Каждый уважающий себя гонщик должен побывать здесь хотя бы один раз. Трасса сложна тем, что здесь жесткие торможения, есть как скоростные шиканы, так и медленные. Разного рода перепадов высот тут больше, чем в других местах. Одним из самых сложных и важных является первый поворот, потому что сильно нужно тормозить с большого хода, а также этот поворот отрицательный и очень крутой. Самые оптимальные места для обгонов — это 3, 6, 10, 11 и 12 повороты.

Кирилл Ладыгин

Сложнее всего на этой трассе приходиться тормозам. Старайтесь не доводить тормоза до слишком высокой температуры — это повлечет за собой уменьшение их эффективности. Помните об износе шин, ведь они имеют огромное значение в любой гоночной серии, так как это единственное, что отвечает за сохранение контакта между поверхностью трека и автомобилем. Если пилот добивается равномерного износа, его шины могут проехать более длинное расстояние, но особой разницы в износе между правым и левым колесом нет.

Среди качеств, которыми должен обладать гонщик, в первую очередь должна быть целеустремленность. Нужно быть хладнокровным. Нельзя давать волю своим чувствам. Любые эмоции в автоспорте ухудшают результат. Ты начинаешь нервничать, суетиться и допускаешь ошибки.

На данный момент я могу с уверенностью сказать, что симулятор RaceRoom дает все те необходимые понимания и возможности, чтоб чувствовать себя пилотом на трассе. Ты приходишь и работаешь, так, как ты это делаешь в реальной жизни. Просто нужно будет правильно перенести эти навыки в реальность. Важно сказать, что сейчас почти все автопроизводители и гоночные серии обратили свое внимание на виртуальный автоспорт.

Пройдено почти половина дистанции чемпионата LADA e-Championship. Уровень турнира высокий, я бы даже сказал — очень. Посмотрите, как гоняют лидеры топ-25 — все гонки проходят в упорной борьбе, красивых обгонов невероятное количество, разница в квалификации в несколько тысячных секунд не редкость, а норма. Нас и дальше, не сомневаюсь, ждет очень увлекательное соревнование. Прогнозы – дело не благодарное, но я хочу пожелать участникам быстрых кругов, повышения уровня пилотирования и, конечно же, корректной борьбы!

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