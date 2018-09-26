Видео: Mustang проехал весь Нюрбургринг в дрифте

Для рекордного заезда был выбран не серийный «Мустанг», а версия RTR, оснащенная 912-сильным компрессорным мотором Ford Performance объемом пять литров. Максимальная скорость машины на отдельных участках трассы составила 241 километр в час. Во время съемок был уничтожен один квадрокоптер и три комплекта резины Nitto.
Видео: Ford Performance
«Один из самых безумных кадров – прыжок на участке Пфланцгартен, — делится своими впечатлениями Гиттин-младший. — Весь участок проходился на огромной скорости и сразу после приземления мне нужно было выставить машину боком, чтобы замедлиться перед крутым правым поворотом. Ни миллиметра на ошибку. Черт, вот это было безумие».