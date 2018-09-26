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12:01

Видео: Mustang проехал весь Нюрбургринг в дрифте

За рулем спорткара находился чемпион мира по дрифту Вон Гиттин-младший

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Ford Mustang стал первым автомобилем, проехавшим в непрерывном дрифте Нюрбургринг. За рулем спорткара во время заезда по 20,7-километровой трассе находился чемпион мира по дрифту Вон Гиттин-младший.

Для рекордного заезда был выбран не серийный «Мустанг», а версия RTR, оснащенная 912-сильным компрессорным мотором Ford Performance объемом пять литров. Максимальная скорость машины на отдельных участках трассы составила 241 километр в час. Во время съемок был уничтожен один квадрокоптер и три комплекта резины Nitto.

Видео: Ford Performance

«Один из самых безумных кадров – прыжок на участке Пфланцгартен, — делится своими впечатлениями Гиттин-младший. — Весь участок проходился на огромной скорости и сразу после приземления мне нужно было выставить машину боком, чтобы замедлиться перед крутым правым поворотом. Ни миллиметра на ошибку. Черт, вот это было безумие».

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