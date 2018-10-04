Видео: семь минут дрифта на Нюрбургринге

Для рекордного дрифт-заезда был выбран Ford Mustang RTR, оснащенный 912-сильным двигателем 5.0 Ford Performance с механическим нагнетателем. На таком автомобиле Вон Гиттин-младший выступает в чемпионате Formula Drift Pro. За время съемок видео было уничтожено три комплекта резины и один квадрокоптер.
Видео: Monster Energy
«Один из самых безумных кадров – прыжок на участке Пфланцгартен, — делится своими впечатлениями Гиттин-младший. — Весь участок проходился на огромной скорости и сразу после приземления мне нужно было выставить машину боком, чтобы замедлиться перед крутым правым поворотом. Ни миллиметра на ошибку. Черт, вот это было безумие».