Обновленные Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe и GLS покажут 31 марта

«Мировая премьера новых моделей GLS, GLE и GLE Coupé. Смотрите мировую премьеру 31 марта 2026 года в 19:00 по центральноевропейскому времени», — отмечается в анонсе на официальном сайте Mercedes-Benz.

Это будет уже второй рестайлинг для моделей нынешнего поколения, и, судя по первым данным, инженеры поработали не только над внешностью. Как пишет Carscoops, флагманский GLS 580, вероятно, получит новый битурбомотор V8 4.0, который недавно дебютировал на рестайлинговом S-Class. Отдача — 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Младшие версии 450 оснастят улучшенной рядной «шестеркой» 3.0. Мощность останется на уровне 376 л.с., но пиковая тяга вырастет на 60 Нм — до 560 Нм.

Внешне трио отличат новые решетки радиатора, чуть более крупные бамперы и, конечно, светодиодная оптика со «звездной» тематикой. Ожидается, что в фарах появятся фирменные трилистники, а задние фонари получат треугольную графику. У GLS, включая версию Maybach, звездочки теперь будут украшать не только фары, но и решетку радиатора.

Главная интрига — в салоне. Шпионские фото подтверждают: вместо привычного раздельного «планшета» здесь установят массивный дисплей, который тянется от стойки до стойки. По форме он напоминает экран электрического GLC. При этом в базовом оснащении это будут два экрана, а сплошной дисплей длиной почти в метр можно будет заказать за доплату.