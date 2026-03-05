Обновленный Tank 700 представлен в Китае

Визуально новый Tank 700 Hi4-Z отличается от стандартной версии, доступной в том числе на российском рынке. На капоте предусмотрены функциональные вентиляционные прорези, передний бампер получил более сложную трехсекционную конфигурацию с выступающим аэродинамическим элементом. Завершают образ внедорожника широкие колесные арки, увеличенный клиренс и новые колесный диски диаметром 20 или 21 дюйм.

Главное технологическое обновление — вмонтированный в крышу лидар (лазерный радар) — устройство, на котором завязан функционал продвинутых систем помощи водителю.

Длина полноразмерного внедорожника составляет 5105 мм, колесная база — 3000 мм. Tank 700 Hi4-Z способен буксировать прицеп массой до 2,5 тонны.

Под капотом автомобиля 2,0-литровый турбомотор мощностью 248 л.с., работающий в составе гибридной системы Hi4-Z. От предшественника новинку отличает более емкая тяговая батарея — 59,05 кВт·ч. Литий-железо-фосфатный аккумулятор позволяет проезжать на чистом электричестве до 190 км. Расход топлива заявлен на уровне 8,5 л на 100 км.

