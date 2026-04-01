Обновлённый Mercedes-Benz GLS не будет страдать бордюрной болезнью

Все исполнения оснащаются комплексом из трёх экранов диагональю 12,3 дюйма, укрытых общим стеклом. Для управления медиасистемой используется виртуальный ассистент MBUX на основе технологий искусственного интеллекта.

Базовая модификация GLS 450 сохранила трёхлитровый 6-цилиндровый двигатель мощностью 375 л.с. Но инженерам удалось повысить крутящий момент до 560 Н·м (было 500).

Под капотом топового GLS 580 прописался обновлённый четырехлитровый V8, который выдаёт 530 л.с. максимальной мощности и 750 Н·м крутящего момента вместо 510 л.с. и 730 Н·м.

Фирменная пневматическая подвеска Airmatic является базовым оснащением, а в GLS 580 имеется система E-Active Body Control, корректирующая работу ходовой до 1 тыс. раз за секунду.

Также имеется ассистент контроля росстояния до бордюрных камней: он позволит водителю крупной машины избегать «бордюрной болезни», то есть случайного повреждения колёсных дисков.