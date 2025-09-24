Обновлённый Nissan Sentra сохранил двигатель, но резко сменил имидж

Внешний вид Sentra выполнен в актуальном фирменном стиле, который уже знаком покупателям на китайском рынке. Спереди по-прежнему угадывается V-образная тема, но теперь её создают не очертания решётки радиатора, а контрастные диагональные элементы на бампере. Форма дневных ходовых огней повторяет этот рисунок. Светодиодная оптика, как передняя, так и задняя, обзавелась уникальной графикой, которая станет визитной карточкой модели. Также производитель сразу продемонстрировал версию с более спортивным акцентом в оформлении.

Корректировка дизайна привела к незначительному увеличению длины кузова — теперь она составляет 4 656 миллиметров, что на 10 миллиметров больше, чем у предшественника. Остальные габариты практически не изменились.