Дебютировало девятое поколение модели
Седан Nissan Sentra после обновления получил больше технологий и комфорта. В США состоялась презентация обновлённого седана Nissan Sentra. Автомобиль получил яркий образ, однако его техническая основа — платформа и силовая установка — остались прежними. Продажи машины девятого поколения начнутся в четвёртом квартале этого года. Точная стоимость пока не объявлена, но производитель намерен сохранить за моделью репутацию одного из самых бюджетных предложений в своей линейке.
Обновлённый Nissan Sentra сохранил двигатель, но резко сменил имидж
Внешний вид Sentra выполнен в актуальном фирменном стиле, который уже знаком покупателям на китайском рынке. Спереди по-прежнему угадывается V-образная тема, но теперь её создают не очертания решётки радиатора, а контрастные диагональные элементы на бампере. Форма дневных ходовых огней повторяет этот рисунок. Светодиодная оптика, как передняя, так и задняя, обзавелась уникальной графикой, которая станет визитной карточкой модели. Также производитель сразу продемонстрировал версию с более спортивным акцентом в оформлении.

Корректировка дизайна привела к незначительному увеличению длины кузова — теперь она составляет 4 656 миллиметров, что на 10 миллиметров больше, чем у предшественника. Остальные габариты практически не изменились.

Внутри автомобиля соседствуют современные технологии и более традиционные решения. За новизну отвечают два цифровых дисплея диагональю 12,3 дюйма каждый, сенсорный блок управления климатом, который, как заявляет компания, впервые появился в этом классе, и руль оригинальной формы. В противовес этому, седан сохранил классический рычаг переключения передач и массивные вентиляционные дефлекторы, дизайн которых должен напоминать о круглых воздуховодах предыдущего поколения.

На рынке США Nissan Sentra продолжат оснащаться двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 151 лошадиная сила и крутящим моментом 210 ньютон-метров. К нему предлагается вариатор с обновлёнными настройками и новой спортивной программой. Среди технических улучшений — увеличение жёсткости кузова на 6%, установка более комфортных амортизаторов, усиленная шумоизоляция и дополнительный демпфер в рулевом управлении, призванный лучше отфильтровывать дорожные вибрации.

Оборудование в обновлённой версии включает аудиосистему Bose, панорамную крышу, камеры обзора на 360 градусов, настраиваемую подсветку салона и сиденья с функцией подогрева.

