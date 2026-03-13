Обнять и плакать: как выглядит Geely после 400 тысяч км

Во время осмотра машины эксперты обнаружили очаги коррозии под брызговиками, отпескоструенное покрытие на порогах, а также множественные вздутия лакокрасочного покрытия по низу кузова.

Под днищем замечены ржавые подрамник, рычаги подвески и навесные механизмы двигателя. К слову, сам мотор полностью покрыт слоем масла, притом защита картера была давно утрачена.

«Если честно, то конкретный экземпляр — в состоянии „обнять и плакать“, но другого [от бывшего такси] ожидать не стоило», — резюмируют специалисты центра антикоррозийной защиты.

Большую часть своего ресурса автомобиль выработал, а ремонт нецелесообразен. Впрочем, как уверены авторы материала, то же самое произойдёт и с техникой именитых европейских марок.