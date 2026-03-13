Новости
Опубликовано 13 марта 2026, 13:52
1 мин.

Обнять и плакать: как выглядит Geely после 400 тысяч км

Эксперты оценили Geely Emgrand 2023 года после 400 тысяч пробега. Всё время седан работал в службе такси, а обслуживался парком и водителями, то есть самостоятельно. Пробег машины — 394 425 километров, а её реальная стоимость 25,8 тыс. белорусских рублей (700 тыс. российских). Издание AV оценило состояние автомобиля, воспользовавшись подсказками работников центра антикоррозийной защиты.
Алексей Кованов
Во время осмотра машины эксперты обнаружили очаги коррозии под брызговиками, отпескоструенное покрытие на порогах, а также множественные вздутия лакокрасочного покрытия по низу кузова.

Под днищем замечены ржавые подрамник, рычаги подвески и навесные механизмы двигателя. К слову, сам мотор полностью покрыт слоем масла, притом защита картера была давно утрачена.

«Если честно, то конкретный экземпляр — в состоянии „обнять и плакать“, но другого [от бывшего такси] ожидать не стоило», — резюмируют специалисты центра антикоррозийной защиты.

Большую часть своего ресурса автомобиль выработал, а ремонт нецелесообразен. Впрочем, как уверены авторы материала, то же самое произойдёт и с техникой именитых европейских марок.

