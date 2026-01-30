Обогнали корейцев: китайские автокомпании захватили 10% рынка Европы

Стремительный рост доли китайских марок объясняется повышением продаж гибридных и электрических автомобилей. Китайская автомобильная промышленность специализируется именно на них и предлагает конкурентоспособные цены.

«Согласно данным исследовательской компании Dataforce, китайские бренды впервые в квартальном исчислении обогнали южнокорейских конкурентов, включая корпорацию Kia, заняв в декабре 9,5% европейского автомобильного рынка. BYD и другие компании готовы к дальнейшему укреплению своих позиций по мере снижения торговых барьеров и ускорения роста китайского экспорта», – отмечается в публикации агентства Bloomberg.

В декабре 2025 года на продукцию китайских брендов приходилось 16% европейского рынка электромобилей, по итогам всего 2025 года доля китайских марок в этом рыночном сегменте составила 11% - вдвое больше, чем в 2024-м. Значительно нарастили объемы, в частности, Leapmotor и Chery. Лидерами остаются BYD и MG.