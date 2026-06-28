Очень дорого: советскую раллийную Lada VFTS выставили на продажу в Австрии

Выставленный на продажу Lada 2105 VFTS был выпущен в 1981 году. После завершения гоночной карьеры машина долгие годы пылилась в гараже. После реставрации в 2020 году автомобиль получил паспорт исторической техники FIA. Это значит, что новому владельцу открыта прямая дорога на престижные исторические ралли.

С технической точки зрения перед нами классическое изделие VFTS. Под капотом — атмосферный 1,6-литровый двигатель, который благодаря паре горизонтальных карбюраторов Weber и доработанному впускному коллектору развивает 128 л.с. Это серьезный показатель для машины массой около 920 кг. В паре с мотором работает короткоходная пятиступенчатая трансмиссия с дифференциалом повышенного трения Torsen.