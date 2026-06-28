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Опубликовано 28 июня 2026, 15:44
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Очень дорого: советскую раллийную Lada VFTS выставили на продажу в Австрии

В Австрии за €63 тысячи выставили на продажу советский гоночный ВАЗ-2105. Автомобиль был подготовлен для участия в ралли Вильнюсской фабрикой транспортных средств (VFTS) и до конца 1980-х участвовал в чемпионате Австрии по ралли. Второй владелец выкупил машину в 2018-м и восстановил при участии специалистов.
Lada VFTS
Lada VFTS
© Ebay
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Выставленный на продажу Lada 2105 VFTS был выпущен в 1981 году. После завершения гоночной карьеры машина долгие годы пылилась в гараже. После реставрации в 2020 году автомобиль получил паспорт исторической техники FIA. Это значит, что новому владельцу открыта прямая дорога на престижные исторические ралли.

С технической точки зрения перед нами классическое изделие VFTS. Под капотом — атмосферный 1,6-литровый двигатель, который благодаря паре горизонтальных карбюраторов Weber и доработанному впускному коллектору развивает 128 л.с. Это серьезный показатель для машины массой около 920 кг. В паре с мотором работает короткоходная пятиступенчатая трансмиссия с дифференциалом повышенного трения Torsen.

Lada 2105 VFTS

© Ebay

В наличии и узнаваемый внешний обвес с массивными расширителями арок, передним спойлером и пластиковыми стеклами, призванными сэкономить каждый килограмм. В салоне, как и положено, — только два гоночных кресла-ковша, каркас безопасности и россыпь дополнительных приборов.

Ранее в Москве выставили на продажу лифтованный Lamborghini Huracan.

Источник:Carscoops
Автор:Михаил Лобачёв
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