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13:21

Skoda обновила двухтопливную «Октавию»

Модель оснастили тремя баллонами для газа и 11,8-литровым баком для бензина

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Компания Skoda представила обновленную Octavia с двухтопливной силовой установкой. Модификация под названием G-TEC, способная работать на сжатом природном газе, получила новый турбомотор, три баллона для газа и один бак для бензина. В отличие от предыдущей версии, новинка доступна только в кузове универсал.

На смену бензиновому двигателю 1.4 TSI пришел новый агрегат — 1.5 TSI. Его отдача на 20 сил больше, чем у предыдущего мотора и составляет 130 лошадиных сил. Двигатель использует термодинамический цикл Миллера и обеспечивает высокую топливную экономичность и низкий уровень выбросов вредных веществ. В CNG-режиме выбросы диоксида углерода на 25 процентов меньше, чем у бензиновых моторов.

Схема расположения компонентов силовой установки Skoda Octavia G-TEC

Объем трех баллонов для природного газа составляет 17,7 килограмма. Один, стальной, установлен перед задней осью, два из облегченного композита в подполье багажного отсека. Для бензина предназначен бак объемом 11,8 литра. На газе Octavia G-TEC может проезжать до 480 километров. Общий запас хода универсала не сообщается. У предыдущей машины он составлял 1330 километров.

В России Skoda Octavia универсал предложена с бензиновыми атмосферниками объемом 1,6 литра, а также турбомоторами 1.4 и 1.8 TSI. Отдача двигателей составляет 110, 150 и 180 лошадиных сил соответственно. В зависимости от выбранного мотора, машины могут агрегатироваться «механикой», «автоматом» или «роботом» DSG. Цена — от 1 336 000 рублей.

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