Новая Skoda Octavia RS заступила на службу в полицию

Поскольку Skoda Octavia RS будет служить в обычном подразделении, автомобиль отличается от «гражданских» лифтбеков только характерной жёлто-синей ливреей, наличием сигнально-голосового устройства, диодных мигалок и стробоскопов, а также системы связи. Возможно, в будущем Octavia RS оснастят комплексами фото- видеофиксации нарушений и другим специальным оборудованием.

Под капотом полицейской Octavia RS четвёртого поколения 245-сильный (370 Нм) 2,0-литровый бензиновый турбомотор, коробка передач — 7-скоростной «робот», привод — на переднюю ось. В числе заводских опций матричная светодиодная оптика, передовая мультимедиасистема с 10-дюймовым тачскрином, подогрев сидений и адаптивный круиз-контроль.