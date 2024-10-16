В первой половине октября 10 марок подняли цены на автомобили в России

В первой половине октября сразу десять марок подняли цены на автомобили в России, некоторые из них — дважды. Об этом пишут «Автоновости дня». Среди прочих отличилась Belgee, кроссоверы который с 1 октября подорожали на 38 тысяч рублей, а ближе к середине месяца прибавили ещё 57−70 тысяч во всех версиях, кроме начальных. Аналогичным образом поступила Geely. В начале октября компания увеличила цены на 38−64 тысячи рублей (за исключением Coolray), а спустя две недели снова их проиндексировала на 16−106 тысяч, оставив прежнюю стоимость только базовым исполнениям.

Марка Chery дважды меняла цену кроссовера Tiggo 8 Pro Max: сначала на 10 тысяч рублей во всех комплектациях, затем на 30 тысяч в версии Dreamline. На 10 тысяч рублей также подорожал кроссовер Tiggo 4 Pro 18 Years Edition. Седан Arrizo 8 стал дороже на 20 тысяч, а бестселлер бренда, кроссовер Tiggo 7 Pro Max, прибавил 50 тысяч рублей. В два захода поднимал цены и Exeed. Сначала на кроссоверы TXL, VX и RX, потом на LX, который во всех версиях, кроме базовой, стал дороже на 295−345 тысяч рублей. Купеобразный RX в это же время лишился начального исполнения Prestige, из-за чего его минимальная стоимость выросла на 300 тысяч.