Одну из 415: «Волгу-Жар-птицу» продают за 1,6 млн рублей

Как сообщает продавец, главной особенностью автомобиля является 2,5-литровый бензиновый двигатель. Его фактическая мощность оценивается в 150 л.с., хотя в ПТС указано 131 л.с. Это не распространённый ЗМЗ 406, а более мощная и редкая версия. Двигатель работает с механической КПП и задним приводом.

Машина имеет пробег всего 63 тыс. км и сменила трёх владельцев. Проведены масштабные работы: обновлена ходовая часть (стойки Bilstein и Kayaba, полиуретановые сайлентблоки), заменены все технические жидкости и тормозная система, установлена новая выхлопная система с элементами от Mercedes-Benz, а также сигнализация Starline с автозапуском. Кузов обработан антикоррозийным составом.

ГАЗ-3111 «Волга» — это редкий легковой автомобиль, который выпускали как модель бизнес-класса (сегмент E2) на Горьковским автозаводом в экспериментальном порядке. Его разработка велась с 1996 по 1998 год.

Премьера модели состоялась на Московском автосалоне в 1998 году, где она была представлена вместе с концептами 3103 и 3104. «Волга» ГАЗ-3111 получила динамичный, но солидный дизайн. Закруглённые линии кузова обеспечивали хорошую аэродинамику, а выпуклые формы дверей скрывали усиленную защиту от боковых ударов.

Ранее сообщалось, что самый оригинальный Mercedes «крыло чайки» ушел с молотка за рекордную сумму.