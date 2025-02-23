В продаже появился внедорожный Lamborghini Urus с шинами 33 дюйма

На одометре вездехода 25 тысяч километров, и цена привлекательная

В продаже появился внедорожный Lamborghini Urus с шинами 33 дюйма. В США готовы расстаться с кастомным кроссовером с тюнингом Apocalypse Manufacturing. Мастера поменяли подвеску, расширили колею, добавили накладки на колёсные арки, защитили двигатель, установили силовой багажник на крыше и особые колёса с внешним диаметром 33 дюйма. За модернизированный Lamborghini Urus 2022 года выпуска хотят выручить 300 000 долларов.