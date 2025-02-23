В продаже появился внедорожный Lamborghini Urus с шинами 33 дюйма

В продаже появился внедорожный Lamborghini Urus с шинами 33 дюймаНа одометре вездехода 25 тысяч километров, и цена привлекательная
Внедорожный Lamborghini Urus выделяется «зубастыми» шинами, полноразмерной запаской на крыше, выдающимся клиренсом и нестандартным диффузором. Заявлен спортивный выхлоп, благодаря которому мощность выросла с 650 до 668 лошадиных сил. На офф-роуде поможет россыпь светодиодных фар на крыше, но сдавать назад на просёлке нужно аккуратно: есть риск вырвать защиту моторного отсека.
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Продавец утверждает, что благодаря форсировке двигателя разгон с места до 60 миль в час (96 км/ч) занимает те же 3,6 секунды несмотря на внедорожные шины и увеличенный дорожный просвет. Точные динамические характеристики держатся в секрете. Также открыт вопрос ресурса кастомной подвески и трансмиссии, которая вращает тяжелые и большие колёса.
В США за 300 тысяч долларов можно купить новый Lamborghini Urus S, поэтому цена подержанного внедорожника отнюдь не бросовая. Однако проектов внедорожных суперкроссоверов немного, и у покупателя есть шанс выделиться.