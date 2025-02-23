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Опубликовано 23 февраля 2025, 18:18
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В продаже появился внедорожный Lamborghini Urus с шинами 33 дюйма

На одометре вездехода 25 тысяч километров, и цена привлекательная
В продаже появился внедорожный Lamborghini Urus с шинами 33 дюйма. В США готовы расстаться с кастомным кроссовером с тюнингом Apocalypse Manufacturing. Мастера поменяли подвеску, расширили колею, добавили накладки на колёсные арки, защитили двигатель, установили силовой багажник на крыше и особые колёса с внешним диаметром 33 дюйма. За модернизированный Lamborghini Urus 2022 года выпуска хотят выручить 300 000 долларов.
В продаже появился внедорожный Lamborghini Urus с шинами 33 дюйма
© dupontregistry.com
Сергей Ильин
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Внедорожный Lamborghini Urus выделяется «зубастыми» шинами, полноразмерной запаской на крыше, выдающимся клиренсом и нестандартным диффузором. Заявлен спортивный выхлоп, благодаря которому мощность выросла с 650 до 668 лошадиных сил. На офф-роуде поможет россыпь светодиодных фар на крыше, но сдавать назад на просёлке нужно аккуратно: есть риск вырвать защиту моторного отсека.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© dupontregistry.com

Продавец утверждает, что благодаря форсировке двигателя разгон с места до 60 миль в час (96 км/ч) занимает те же 3,6 секунды несмотря на внедорожные шины и увеличенный дорожный просвет. Точные динамические характеристики держатся в секрете. Также открыт вопрос ресурса кастомной подвески и трансмиссии, которая вращает тяжелые и большие колёса.

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В США за 300 тысяч долларов можно купить новый Lamborghini Urus S, поэтому цена подержанного внедорожника отнюдь не бросовая. Однако проектов внедорожных суперкроссоверов немного, и у покупателя есть шанс выделиться.

Источник:duPontRegistry
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Lamborghini
#Urus
#Тюнинг