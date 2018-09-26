Видео: постройку внедорожной Mazda MX-5 уместили в шесть минут

Процесс постройки «внедорожника» начался с увеличения дорожного просвета, установки «зубастой» резины и снятия бамперов. Затем на купе установили силовые бамперы с защитной металлической пластиной спереди, расширители колесных арок, экспедиционный багажник со вспомогательным блоком освещения, спортивные кресла и каркас безопасности.