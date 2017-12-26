Длина фигуры составила 90 метров

Пульс

65 внедорожников выстроились в новогоднюю елку

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26 декабря 2017

Члены автомобильного клуба «Off Road Челябинск» выстроили свои внедорожники в новогоднюю елку. Для этого 65 автомобилей выехали в поле недалеко от поселка Кременкуль, сообщает «Комсомольская правда».

Участникам мероприятия даже удалось синхронизировать светотехнику, чтобы с высоты «елка» выглядела, как украшенная гирляндами. Длина фигуры составила 90 метров, а ее создание заняло два с половиной часа.

Ранее в Чите состоялся флешмоб, в ходе которого из полутора сотен автомобилей «нарисовали» елку. При этом звезду сделали из 11 экипажей ДПС. Во флешмобе приняло участие большинство автомобильных клубов Забайкальского края.

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