В США нашли редкие экземпляры «Оки» на автомобильной свалке

В США нашли редкие экземпляры «Оки» на автомобильной свалкеАвтомобили завезли в страну для эксперимента, но проект быстро провалился
В американском штате Колорадо на одной из автомобильных свалок были обнаружены несколько экземпляров российского хэтчбека «Ока». Согласно опубликованным фотографиям, эти машины находятся в запущенном состоянии. Известно, что они были импортированы в Соединенные Штаты частными лицами в рамках эксперимента по запуску доступного городского транспорта, однако реализовать проект не удалось.
В начале 2000-х годов американская компания Mirox, базировавшаяся в штате Невада, предпринимала попытки продвигать «Оку» как бюджетное средство передвижения на короткие дистанции. Производство автомобиля в России вскоре прекратилось, а спрос на модель в Соединенных Штатах оказался крайне низким. Позже фирма попыталась создать электрическую версию хэтчбека, но и эта идея не привела к коммерческому успеху. Одной из попыток продвижения стало участие в автогонках SCCA при поддержке фирмы SynLube.
Осенью прошлого года в Швейцарии также была найдена необычная свалка автомобилей. В кантоне Санкт-Галлен, на территории коммерческой зоны муниципалитета Кирхберг, обнаружили десятки винтажных машин.