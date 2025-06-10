В США нашли редкие экземпляры «Оки» на автомобильной свалке

Автомобили завезли в страну для эксперимента, но проект быстро провалился

На американской свалке обнаружены несколько хэтчбеков «Ока». Редкие российские автомобили оказались в штате Колорадо, где были брошены после неудачной попытки коммерческого запуска. Проект по продаже «Оки» в Соединенных Штатах в начале 2000-х не оправдал ожиданий, несмотря на попытки перевести модель на электротягу и даже продвигать ее через автоспорт. Один из экземпляров участвовал в гонках SCCA под брендом SynLube и до сих пор сохранился в спортивной раскраске с каркасом безопасности.