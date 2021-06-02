Посмотрите на идеальный 30-летний мотоцикл «Ява», который всю жизнь провел в заводской упаковке

Roma Urraco обнаружил очередную «капсулу» времени на фестивале OldCarLand-2021. Jawa 350 привез на выставку житель Ивано-Франковска, тесть которого приобрел мотоцикл в 1990 году. Несмотря на то, что к концу 80-х годов прошлого века «Явы» уже безнадежно устарели по сравнению с лучшими представителями мотопрома Японии, Италии или Германии, чехословацкие мотоциклы пользовались высоким спросом у советских мотоциклистов. А данная модель и вовсе стала культовой у байкеров тех лет.

Многие мотолюбители переплачивали по 300-400 рублей спекулянтам, а также ездили в другой конец Советского Союза, чтобы приобрести данный мотоцикл. За характерную форму задней части байк получил народное прозвище «пенал». Обнаруженный экземпляр всю свою жизнь провел в заводской упаковке. В связи с этим краска и хромированные детали байка сохранились в идеальном состоянии. Кроме того, некоторые элементы «Явы» завернуты в промасленную бумагу, а на выхлопных трубах сохранились пластиковые чехлы.