Посмотрите на идеальный 30-летний мотоцикл «Ява», который всю жизнь провел в заводской упаковке

Посмотрите на идеальный 30-летний мотоцикл «Ява», который всю жизнь провел в заводской упаковкеЛегендарный чехословацкий байк 30 лет простоял в гараже без движения, сохранив первозданный внешний вид
Roma Urraco обнаружил очередную «капсулу» времени на фестивале OldCarLand-2021. Jawa 350 привез на выставку житель Ивано-Франковска, тесть которого приобрел мотоцикл в 1990 году. Несмотря на то, что к концу 80-х годов прошлого века «Явы» уже безнадежно устарели по сравнению с лучшими представителями мотопрома Японии, Италии или Германии, чехословацкие мотоциклы пользовались высоким спросом у советских мотоциклистов. А данная модель и вовсе стала культовой у байкеров тех лет.
Многие мотолюбители переплачивали по 300-400 рублей спекулянтам, а также ездили в другой конец Советского Союза, чтобы приобрести данный мотоцикл. За характерную форму задней части байк получил народное прозвище «пенал». Обнаруженный экземпляр всю свою жизнь провел в заводской упаковке. В связи с этим краска и хромированные детали байка сохранились в идеальном состоянии. Кроме того, некоторые элементы «Явы» завернуты в промасленную бумагу, а на выхлопных трубах сохранились пластиковые чехлы.
Из документов у владельца мотоцикла присутствует лишь справка о покупке байка за 1 100 рублей. При этом Jawa 350 так и не поставили на учет. Одометр мотоцикла показывает всего четыре километра. «Ява»-350 оборудован двухцилиндровым двигателем объемом 343 кубических сантиметра. При массе в 152 килограмма максимальная скорость мотоцикла составляет 128 километров в час. По мнению блогера, ему повезло увидеть легендарный чехословацкий мотоцикл в первозданном виде — как их в свое время продавали в торговой сети СССР.
В январе прошлого года блогер Roma Urraco рассказал о похожей «капсуле времени» — мотоцикле с коляской Jawa 350 1990 года выпуска, который сохранился новым спустя три десятилетия. На одометре байка зафиксировали «калибровочный» пробег четыре километра, в комплекте заводская инструкция по эксплуатации и инструменты, а также документы 1991 года.