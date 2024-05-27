40-летнюю «копейку» без пробега продают в Москве за миллион рублей

ВАЗ-21 013 выпускали с 1977 по 1988 год. «Тринадцатую» версию оснащали 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 64 лошадиные силы. Вместе с агрегатом устанавливали четырехступенчатую механическую трансмиссию, которая передавала тягу на задние колеса.

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