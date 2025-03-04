В Москве продают семилетний Toyota Land Cruiser 200 почти без пробега

В Москве продают семилетний Toyota Land Cruiser 200 почти без пробегаВнедорожник представлен в максимальной комплектации
Помимо техобслуживания, внедорожник вывозили на сезонную смену резины. Таким образом, с момента покупки единственный владелец машины проехал на ней всего 1 966 километров. Судя по фотографиям, Land Cruiser 200 пребывает в отличном состоянии. На кузове и в салоне автомобиля отсутствуют какие-либо дефекты и следы эксплуатации.
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В максимальную комплектацию «двухсотого» входят адаптивная светодиодная оптика, камеры кругового обзора, активный круиз-контроль, подогрев и вентиляция сидений, а также холодильник. Под капотом внедорожника находится 4,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 249 лошадиных сил, который работает вместе с автоматической трансмиссией и системой полного привода.
Расстаться с Toyota Land Cruiser 200 продавец готов за 10 887 000 рублей.
В феврале прошлого года в России продавали восьмилетний Toyota Land Cruiser 200 без пробега. Внедорожник никогда не стоял на учете в ГИБДД.