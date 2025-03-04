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Опубликовано 04 марта 2025, 18:27
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В Москве продают семилетний Toyota Land Cruiser 200 почти без пробега

Внедорожник представлен в максимальной комплектации
На продажу выставили семилетний Toyota Land Cruiser 200 почти без пробега. В Москве за 10,9 миллиона рублей продают Toyota Land Cruiser 200 2018 года с пробегом менее двух тысяч километров. Объявление о продаже внедорожника появилось на нескольких популярных классифайдах. Владелец утверждает, что автомобиль практически всю жизнь провел в отапливаемом гараже, выезжая исключительно на сезонное обслуживание.
В Москве продают семилетний Toyota Land Cruiser 200 почти без пробега
© «Авто.ру»
Анастасия Мельник

Помимо техобслуживания, внедорожник вывозили на сезонную смену резины. Таким образом, с момента покупки единственный владелец машины проехал на ней всего 1 966 километров. Судя по фотографиям, Land Cruiser 200 пребывает в отличном состоянии. На кузове и в салоне автомобиля отсутствуют какие-либо дефекты и следы эксплуатации.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© «Авто.ру»

В максимальную комплектацию «двухсотого» входят адаптивная светодиодная оптика, камеры кругового обзора, активный круиз-контроль, подогрев и вентиляция сидений, а также холодильник. Под капотом внедорожника находится 4,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 249 лошадиных сил, который работает вместе с автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Расстаться с Toyota Land Cruiser 200 продавец готов за 10 887 000 рублей.

В феврале прошлого года в России продавали восьмилетний Toyota Land Cruiser 200 без пробега. Внедорожник никогда не стоял на учете в ГИБДД.

Источник:«Авто.ру»
Автор:Анастасия Мельник
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#Toyota
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