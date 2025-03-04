В Москве продают семилетний Toyota Land Cruiser 200 почти без пробега

Внедорожник представлен в максимальной комплектации

На продажу выставили семилетний Toyota Land Cruiser 200 почти без пробега. В Москве за 10,9 миллиона рублей продают Toyota Land Cruiser 200 2018 года с пробегом менее двух тысяч километров. Объявление о продаже внедорожника появилось на нескольких популярных классифайдах. Владелец утверждает, что автомобиль практически всю жизнь провел в отапливаемом гараже, выезжая исключительно на сезонное обслуживание.